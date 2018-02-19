Skandal sözler! Suriye'den küstah Türkiye açıklaması

Şam yönetiminin Ankara'yla Zeytin Dalı Harekatı'nı istişare etmediğini söyleyen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, Türk ordusunun teröristlere karşı yaptığı mücadeleyi işgal olarak niteleyerek, Türkiye'nin Astana sürecini Suriye'deki işgali sürdürmek için kullandığını söyledi.
Moskova'da Valday Tartışma Kulübü'nde yapılan Ortadoğu konulu konferansta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şaban, Suriye'nin Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı Türkiye ile istişare edip etmediği sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.
Şaban, Suriye'nin İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla ve saldırganlık eylemleriyle mücadeleye devam edeceğini vurguladı.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE EDEN TÜRKİYE'YE SKANDAL SUÇLAMA
Skandal açıklamalara imza atan Devlet Başkanı Esed'in danışmanı Şaban, Türkiye'nin Astana sürecini Suriye'deki işgali sürdürmek için kullandığını da öne sürdü.
"Türkiye, Suriye'de işgalci durumunda ve Astana anlaşmalarını uygulamıyor. Ankara, anlaşmaları saldırganlığını gizlemek için kullanıyor" diyen Şaban, Türkiye'nin eylemlerinin Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma çabalarıyla çeliştiğini savundu.