Türkiye resti çekti: Bizi kimse durduramaz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, Suriye rejimine bağlı güçlerin Afrin'e girmeye hazırlandığı iddiaları için şunları söyledi;
BİZİ KİMSE DURDURAMAZ
''Bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzun hedefi belli teröristleri bu bölgeden yok etmek. Her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi girmez mi girerse ne için girer bu önemli. Eğer PKK'yı temizlemek için girerse problem yok YPG'yi korumak için giriyorsa bizi Türk askerini hiç kimse durduramaz.''