19 Şubat 2018 Pazartesi4 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:22Güneş 07:47Öğle 13:24İkindi 16:20Akşam 18:49Yatsı 20:09
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 116.051 -0.39
  • Altın: 162,540 0.22
  • Dolar: 3,7547 0.46
  • Euro: 4,6553 0.08

İsmail Öz: Türkiye, asla müsaade etmeyecek

»
İsmail Öz: Türkiye, asla müsaade etmeyecek
Sosyolog-tarihçi Öz, "Türkiye, taşıma' bir terör güruhuna ileride yaptırılacak bir oylamayla da önce vekaletçilerinin, sonra kendisinin bölgeye çöreklenmesine ise hiç müsaade etmeyecektir." dedi.
İsmail Öz: Türkiye, asla müsaade etmeyecek İsmail Öz: Türkiye, asla müsaade etmeyecek İsmail Öz: Türkiye, asla müsaade etmeyecek

Sosyolog-tarihçi İsmail Öz, "Türkiye, burada (Suriye'nin kuzeyinde) ABD'nin PYD'ye 'milis' ya da bölgeye 'otonom' diyerek kavramları tarihsel anlam zemininden çıkarmasına kayıtsız kalmayacaktır. 'Taşıma' bir terör güruhuna ileride yaptırılacak bir oylamayla da önce vekaletçilerinin, sonra kendisinin bölgeye çöreklenmesine ise hiç müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, insanların "ilkel" diyerek aslında çoğu zaman kendilerinden öncekileri yerdiğini ancak geçmişte bugünden daha ileri zihniyetler olabildiğini, bugün de geçmiştekilerden çok geri zihniyetler bulunduğunu aktardı.

Barbarlığın "modern" denilen çağa uygun düşmediğinin söylendiğini ancak güçlülerin "orman kanunlarını" güçsüzler üzerinde uygulamasının dünyanın birçok yerinde devam ettiğini kaydeden Öz, işgal yöntemlerinin hukuk maskesiyle örtülerek yapıldığını bildirdi.

İşgalci güçlerin, öncelikle hedefe konulan bölgede suni bir sorun meydana getirdiğini, iktidarın zayıflatıldığını belirten Öz, "Modern iletişim araçları kullanılarak dünyanın 'orada bir sorun var' demesi için bir algı oyunu sergileniyor önce... İnanç ya da etnik temelli bir sorunun en hassas yerinden giriş yapılıyor. Mesele yeteri kadar tahrik edildikten sonra bölgesel sorun oluşmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki aşamada o bölgeye müdahale edildiğini, uluslararası hukukun adeta dolanıldığı bu yolun birçok acıya ve ölüme rağmen "kara bir illüzyon" olarak devam ettiğini aktaran Öz, "Yeterli kargaşa ve zihin bulanıklığı oluştuğuna kanaat getirildiğinde de bölmenin en önemli aşamasına, yani bölgenin sahiplerinin somut delilleri karartılmış şantaj, tehdit ve daha pek çok desise ile yerlerinden kovulmasına geliyor. Bu aşamada da eğer bir engel yoksa ve çığlıklara bir ses de verilemiyorsa artık her şey hazırdır; bir bölgeyi daha yutmak için..." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, ABD'nin önündeki en büyük engel"
İsmail Öz, sonuçları olumsuz olan bu oyunlar oynanırken birçok devletin de görmezden geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her işgalci anlayış, bugün yaşananlara, yarın kendi idealindeki işgal için, 'siz de yarın benim için sessiz kalın' dercesine sessiz kalmaya devam ediyor. Aksi halde görüp, duyup da, görmüyor, duymuyor gibi yapmanın bir izahı olabilir mi?

İşgalci devletler, hedef bölgeyi işgal ettikten sonra yeni bir tarih icat etti. Filistin'de, Arakan'da, Kırım'da, Doğu Türkistan'da yaşananlar bu barbarlıklardan sadece birkaçıdır. Bizi ilgilendiren en önemlilerinden biri de bugün ABD'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde yapılmaya çalışılıyor. Terör maşalarına verilen görevi tamamlatabilirlerse arkası, ifade etmeye çalıştığım gibi olacaktır. Ama bu bölgede önlerinde çok önemli bir engelleri var; o da Türkiye... Türkiye, burada ABD'nin PYD'ye 'milis' ya da bölgeye 'otonom' diyerek kavramları tarihsel anlam zemininden çıkarmasına kayıtsız kalmayacaktır. 'Taşıma' bir terör güruhuna ileride yaptırılacak bir oylamayla da önce vekaletçilerinin, sonra kendisinin bölgeye çöreklenmesine ise hiç müsaade etmeyecektir."

"Çözüm birlik ruhu"
İsmail Öz, ABD'nin tarihinde olmadığı kadar çizilen karizmasının, onu Suriye'de her türlü hileye zorladığını fakat bunun karşısında duracak en büyük gücün "birlik ruhu" olduğunu bildirdi.

Öz, "Biz bir olursak kalbi ürperenler barbarlar ve vekaletçileri olacaktır. Üstelik sadece bildiğimiz değil, bilmediğimiz düşmanların da kalpleri ürperecektir." ifadelerini kullandı.

Umut veren bir başka gerçeğin "ABD'nin çaresizliği" olduğunu vurgulayan Öz, "Yoksa büyük bir devlet, işini, zorla cepheye sürülmüş çoluk çocuktan oluşan ve kendi ifade ve raporlarıyla da teyitlenen ucube bir terör yapısına bırakır mıydı?" değerlendirmesinde bulundu. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Abdullah Ağar'dan çok çarpıcı Esed yorumuAbdullah Ağar'dan çok çarpıcı Esed yorumuGüvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, TSK'dan Afrin'de darbe yiyen terör örgütü YPG'nin rejimden medet umar hale geldiğini söyledi.
Avrupa'da bir ilk! Sünnet yasaklanacakAvrupa'da bir ilk! Sünnet yasaklanacakİzlanda'da erkek sünnetinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.
"Onun hain bakışlarını asla unutamıyorum""Onun hain bakışlarını asla unutamıyorum"Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Çolak, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.
Suriye'nin açıklamasına TSK'dan cevap!Suriye'nin açıklamasına TSK'dan cevap!Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birlikleri, Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini duyurmasının ardından, ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini bombardımana tuttu.
Eski vekil Diyarbakır'da gözaltına alındı!Eski vekil Diyarbakır'da gözaltına alındı!Eski BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, hakkında “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan soruşturma nedeniyle Diyarbakır’da gözaltına alındı.
Demirtaş'ın terörist abisinin Afrin paniği!Demirtaş'ın terörist abisinin Afrin paniği!HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın büyük kardeşi PKK'lı terörist Nurettin Demirtaş , Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada CHP'ye yol gösterdi.
  • AK Parti milletvekili nişanlandı19 Şubat 2018 Pazartesi 14:49
  • ÖSO görüntüledi! İşte kritik dağdaki teröristler19 Şubat 2018 Pazartesi 14:32
  • İsmail Öz: Türkiye, asla müsaade etmeyecek19 Şubat 2018 Pazartesi 14:14
  • Türkiye resti çekti: Bizi kimse durduramaz!19 Şubat 2018 Pazartesi 14:11
  • Mehmetçik'in pozu sosyal medyayı salladı!19 Şubat 2018 Pazartesi 14:06
  • 'Milli mutabakat'ın oy oranını açıkladı!19 Şubat 2018 Pazartesi 14:05
  • TSK açıkladı: 4 terörist öldürüldü19 Şubat 2018 Pazartesi 12:55
  • Genel sekreter renkten renge girdi! Arap Birliği’ne Osmanlı tokadı19 Şubat 2018 Pazartesi 12:45
  • 15 Temmuz davasında flaş gelişme! Akar katılmıyor19 Şubat 2018 Pazartesi 12:37
  • Yaralarını Türk komandolar sardı!19 Şubat 2018 Pazartesi 12:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri