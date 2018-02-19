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Taşeron işçiye yıllık izin

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Taşeron işçiye yıllık izin
Taşeron hizmetler yıllık izinleri etkiliyor. Bununla ilgili de merak oranı artıyor. Pek çok kişi taşeron hizmetlerin memur yıllık izninde geçerli olup olmadığı konusunu merak ediyor. Taşeron hizmetler, memur yıllık izninde sayılabilecek mi?
Taşeron işçiye yıllık izin Taşeron işçiye yıllık izin Taşeron işçiye yıllık izin

57 sayılı Kanunun 102. Maddesi, taşeronhizmetlerin memur yıllık izninde sayılıp sayılmayacağına dair bilgi veriyor. Buna göre, devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması tebliğ edildi.

Taşeron işçilerin kadroya geçişleriyle ilgili yani taşeron hizmetlerin memur yıllık izninde sayılıp sayılmayacağına ilişkin asıl veri 696 sayılı KHK'yla gelen geçici 23. Ve 24. Maddelerde bulunuyor.

Taşeron hizmetlerin memur yıllık izninde sayılmamasının sebebi taşeron personelin görev yerinin kamu kurumları olmasına rağmen personelin aslında şirketin personeli sayılmasıdır. Kurumlarla doğrudan iş sözleşmeleri bulunmamaktadır. Yani bu hizmetlerin, belirli bir statüde kamu kurumlarında geçen hizmet süresi ya da Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinden sayılamamasıdır. 696 sayılı KHK ile taşeronların kamu işçisi yapılmasının bu durumu değiştirmeyeceğini görmüş oluyoruz.

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