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Dünya Gomis'i konuştu! 'Bunu nasıl yaparsınız'

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Dünya Gomis'i konuştu! 'Bunu nasıl yaparsınız'
Galatasaraylı Gomis'in Kasımpaşa maçında baygınlık geçirmesi ve ardından oyuna devam edip 90 dakikayı tamamlaması dünya basınında büyük ses getirdi.
Dünya Gomis'i konuştu! 'Bunu nasıl yaparsınız' Dünya Gomis'i konuştu! 'Bunu nasıl yaparsınız' Dünya Gomis'i konuştu! 'Bunu nasıl yaparsınız'

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis’in, dün akşam Kasımpaşa ile oynadıkları maçta geçirdiği baygınlık dünya basınında da çok konuşuldu. Fransız yıldız, mücadelenin 7. dakikasında ceza sahasında dururken bir anda yere yığıldı. 

Vazovagal senkop denilen bir hastalığa sahip olan Gomis daha önce de birkaç kez saha içerisinde kısa süreli baygınlık geçirmişti.

Yerde kalmasının ardından sedyeyle saha kenarına götürülen Gomis, kendine geldi ve bir süre sonra oyuna geri döndü. Yıldız oyuncunun oyuna devam etmesi yabancı basının da gündemindeydi. İşte Gomis için verilen o tepkiler…

'Oyuna devam etmesine nasıl izin verirsiniz!’

The Sun: Büyük korku! Gomis, dün akşam maçta bir anda bayıldı. Fakat 32 yaşındaki yıldız sağlık ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra inanılmaz şekilde oyuna geri dönmesine izin verildi. İki takım oyuncularını da korkutan olayın ardından asıl şaşılan durum ise nasıl olur da Gomis’in oyuna devam etmesine izin verildiği oldu.

Daily Mail: Eski Swanseali Gomis, maç sırasında bayıldı ama oyuna devam etmesine izin verildi.

Daily Mirror: Vasovagal senkop nedeniyle daha önce de maç ve antrenmanlarda bayılan Gomis dün de sahada yığılıp kaldı. Asıl dikkat çeken ise Gomis’in 90 dakika oyunda kalmış olması.

Fox Sports: Daha önce de bir kaç kez bayılan Gomis, dün G.Saray formasıyla Kasımpaşa karşısında yine bilincini kaybedip yerde kaldı. Daha biraz sonra oyuna dönmesine izin verildi.

L’equipe: Daha önce de birkaç kez bayılan Gomis dün yine aynı sıkıntıyı yaşadı. Yıldız oyuncu ufak rahatsızlığının ardından oyuna geri döndü.

Milliyet

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