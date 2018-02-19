KKTC'de doğal gaz gerginliği

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorunu çözülmeden ya da çözüm olmasa dahi oturup Kıbrıs Türk tarafıyla bu zenginliklerin çıkarılması ve paylaşılması konusunda bir uzlaşmaya varmadan yoluna devam edemeyeceğini, KKTC'nin buna izin vermeyeceğini anlaması gerektiğini ifade etti.

Rum tarafının tek yanlı doğal gaz arama faaliyetlerinin Türkiye ve KKTC’nin soğukkanlı yaklaşımları sayesinde çatışmaya dönüşmediğine işaret eden Özersay, "Hem sorunların çözümünde ayak sürüyüp hem de o sorunların oluşturduğu statükodan faydalanmak adil ve kabul edilebilir değildir. Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliği de maalesef bu şekilde gerçekleşmiştir. Doğal gaz konusunda benzeri bir gelişmeye müsaade etme niyetimiz yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kudret Özersay, Akdeniz'de çıkan doğal kaynaklarda Kıbrıs Türk halkının da eşit hakkı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bir yandan bu zenginliğin sahiplerinden birisi olduğumuzu kabul edecekler, diğer yandan da bize sormadan, bizi muhatap almadan yollarına devam etmeye çalışacaklar. Bu ne uluslararası hukuka ne de hakkaniyete uygun olur. Birinin hakkının varlığını kabul ediyorsanız, onun gereğini yapmak zorundasınız. Nasıl ki bir kişinin bir malın sahiplerinden birisi olduğunu kabul ettiğinizde ona ya malını ya da tazminatını bir aşamada, bir biçimde ödemek zorundaysanız denizlerdeki hidrokarbon zenginlikleri konusu da aslında öyledir. Bir kere bu kaynaklar bize de ait. O halde bu kaynaklar konusundaki tasarruflarınızı yaparken bu halkın da rızasına başvurmak, bu halkı muhatap almak zorundasınız.”