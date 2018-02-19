Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında 2015 yılında Göle ilçesinde yaptığı konuşmada “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan Eski BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Diyarbakır’daki evinin önünde gözaltına alındı. Ata, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
19 Şubat 2018 Pazartesi4 C.Ahir 1439
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Eski vekil Diyarbakır'da gözaltına alındı!
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