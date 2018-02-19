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Eski vekil Diyarbakır'da gözaltına alındı!

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Eski vekil Diyarbakır'da gözaltına alındı!
Eski BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, hakkında “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan soruşturma nedeniyle Diyarbakır’da gözaltına alındı.
Eski vekil Diyarbakır'da gözaltına alındı! Eski vekil Diyarbakır'da gözaltına alındı! Eski vekil Diyarbakır'da gözaltına alındı!

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında 2015 yılında Göle ilçesinde yaptığı konuşmada “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan Eski BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Diyarbakır’daki evinin önünde gözaltına alındı. Ata, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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