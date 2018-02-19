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Venezuela'dan kritik açıklama Türkler de katılacak

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Venezuela'nın kripto para denetçisi Carlos Vargas, ülkesinin "petro" adıyla çıkarttığı yeni kripto paranın Türkiye, Katar, ABD ve Avrupa'dan yatırım çekeceğini söyledi.
Venezuela'dan kritik açıklama Türkler de katılacak
Venezuela'dan kritik açıklama Türkler de katılacak Venezuela'dan kritik açıklama Türkler de katılacak Venezuela'dan kritik açıklama Türkler de katılacak

Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun hükümeti, ilk petro satışını Salı günü yapacak. Hükümet, petronun Washington'un mali yaptırımlarının etkisini azaltmaya yardımcı olacağını söylüyor.

Vargas, Cuma günü Caracas'ta yapılan bir siyasi toplantıda "Sürecin başlamasıyla ilgili olarak Salı günü bazı açıklamalar yapılacak" dedi.

Vargas "Katar, Türkiye ve Ortadoğu'nun diğer bölgelerinden pek çok yatırımcı olacağı gibi Avrupalılar ve Amerikalılar da katılacak"dedi.

Venezuela hükümeti petroya ilişkin tüm ayrıntıları vermedi. Ancak hükümetin danışmanları, petronun yüzde 38.4'ünün, yüzde 60'lık bir indirimle özel açık artırmada satılmasını öneriyorlar.

Venezuela'nın finansal ödeme gücü konusundaki endişelerin muhtemelen yatırımcıların petroya ilgisini sınırlandıracağını düşünen çevreler var. ABD Hazine Bakanlığı petronun OPEC ülkesi olan Venezuela'ya yönelik yaptırımları ihlal edebileceği uyarısı yaptı.

Venezuela'daki enflasyon oranı dört haneli sayılara ulaşmış durumda ve ülkede gıda ve ilaç darlığı devam ediyor.

Maduro, hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yardımıyla, muhalif politikacıların başını çektiği bir "ekonomik savaşın" kurbanı olduğunu söylüyor.

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