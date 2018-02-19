140 kadın kurtarıldı! Hastanede şoke oldular

İstanbul'da yurtdışından yüksek maaşlı iş vaadiyle getirdikleri kadınlara İstanbul'da geceliği 300 dolardan fuhuş yaptırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda çete üyesi 3'ü kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis tarafından 47 adrese eş zamanlı baskın yapılmıştı. Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 eve yapılan baskınlarda şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 3'ü kadın17 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda şebekenin organize bir şekilde fuhuş yaptırdığı öğrenilen 140 kadın da yakalanmıştı.



Bu kadınlardan 50'sinin Türk, geri kalanının ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Kadınların yüksek maaşla iş bulma vaatleriyle İstanbul'a getirildikleri öğrenildi. İstanbul'da karşılanan kadınların pasaportlarına el konulduğu, borçlandırıldıkları daha sonra zorla fuhşa zorlandıkları tespit edildi.



İKİSİNDE HIV TESPİT EDİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen ve poliste ülkelerinde doktor ve öğretmen, kuaförlük gibi meslekleri olduğunu söyledikleri öğrenilen kadınlardan ikisinde AIDS'e yol açan HIV taşıdıkları belirlendi. Bu kadınlardan 13'nünün de cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdıklarının tespit edildiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan fuhuş şebekesi üyesi 3'ü kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan kadınlardan yabancı uyruklu olan 90 kadının yurtdışına gönderilmesi için işlemlere başlanırken, 50 Türk kadın ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.