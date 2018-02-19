Soyağacını öğrenenler şimdi de bunu arıyor!

E-Devlet'te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti uygulanmaya başlanmış, yoğun ilgi ise E Devlet internet sitesini çökertmişti. İnternet kullanıcılarının girmek istediği siteye uzun süre ulaşılamasa da, site yeniden açılarak kullanıcılara hizmet vermeye başlamıştı. Sisteme giren vatandaşlar "belge oluştur" diyerek geçmiş yıllara ait soyağaçlarını öğrendi.
Aile büyüklerini ve memleketlerini öğrenen vatandaşlar bu sefer Milli Savunma Bakanlığı'nın şehit tespit sistemine yüklendi. Yoğunluk nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'nın mevcut sistemi de kilitlendi. Bakanlık, hizmet iyileştirme çalışması nedeniyle sorgulamanın geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Şimdi de soyacağını görüntüleyenlerin karşısına yeni bir soru çıktı. Belgede yer alan köyler nerede ve köyün tarihçesi ne?
Odatv'nin haberine göre, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nin “Osmanlıca Yer İsimleri” çalışmalarında köylere ilişkin bilgiler yer alıyor. Yaklaşık 5000 sayfalık bu çalışmaya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/osmanli_yer_adlari.pdf
https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/elektronik-yayinlar/Rumeli_eyaleti.pdf