TSK'dan flaş Afrin açıklaması! İki köy daha...

Zeytin Dalı Harekâtı 31'nci gününde devam ediyor. Harekatta önemli aşamalar kaydedildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köylerini terörden arındırdı.

TSK’nın Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 31. gündeyiz. TSK'nın ilerleyişi devam ederken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1641 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Şu ana kadar şehit olan Mehmetçiklerin sayısı ise 32.

18:01 Esed rejimine ait güçlerin Afrin'e gireceği iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü.

Erdoğan Putin'e Esed rejiminin Afrin'e gireceği iddiaları hakkında, ''Rejim bu yola girerse sonuçları olur.'' dediği belirtildi.

Erdoğan'ın Putin'e, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi devam edeceğini söylediği aktarıldı.

15:46: TSK ve ÖSO, Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köylerini terörden arındırdı.

12:52 Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken PKK/YPG/PYD'li teröristler Afrin'deki Maranes, Minnag havalimanı ve Ayn Dakne bölgelerinde iş makineleri ile hendek kazmaya başladı.

Teröristlerin iş makinesi ile hendek kazarken, çıkan toprağı ile kamyonlarla başka bölgeye taşıyıp burada da mevzii yaptıkları görüldü.

Teröristlerin hendek kazıp ve mevzi yapması ÖSO güçleri tarafından görüntülendi.

RUS BAYRAĞI

Maranes ve Ayn Dakne bölgesinde Rus bayraklarının asılı olduğu binalarda teröristlerin nöbet tuttuğu görüntülendi.

10:18: Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Cinderes kasabasındaki terör örgütü YPG-PYD/PKK hedefleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruluyor. Ateş altındaki Cinderes'ten dumanlar yükseldi.

09:55: TSK ve ÖSO, Afrin'in İkidam, Şeltah ve Merseva köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

09.50: Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1641 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

08.50: Zeytin Dalı Harekatı 31'inci gününde sürerken, Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor. Kilis’in Suriye sınırında konuşlu bulunan ateş destek vasıtaları, fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roket atarlar tarafından PKK/PYD’nin sığınak, barınak ve mevzileri dün gece sabaha kadar ateş altına alındı.