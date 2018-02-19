Afrin'e gireceklerdi! Esed'in ayak takımına şok!

"ESED'İN AYAK TAKIMI”

Afrin'e girmeyi planlayan az sayıdaki silahlı grubun rejim ordusunun resmi askerleri olmadığı anlaşıldı.



Halk Güçleri adı verilen silahlı milisler için Suriye rejimini yakından tanıyan Suriye Türkmen Meclisi Kurucu Başkanı Semir Hafız, “ayak takımı”değerlendirmesi yaptı. Bu silahlı milislerin 2 hafta önce Deyruzzor kentinde PKK terör örgütüne operasyon yaparken, ABD tarafından bombalanan gruba bağlı oldukları öğrenildi. ABD’nin o saldırısında Esed rejiminin 100 adamı öldürülmüştü.



AFRİN’E YAKIN BİR NOKTADALAR



Rejimin silahlı unsuru Halk Güçlerinden az sayıdaki bir grubun, Afrin’in güneyinde Halep’e bağlı el Zehra bölgesinde bekleyişi sürüyor. Burası Azez-Halep karayolunun tam ortasında buluyor, Afrin’in güneyindeki Mining askeri üssüne de çok yakın bir nokta.



ÖSO’DAN MİSİLLEME



Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusunun da rejim milislerinin toplanma noktasına yakın köylere operasyon gerçekleştiği belirtiliyor.

Şeyh İsa, Tel Rıfat gibi köyler Afrin-Halep karayolu üzerinde yer alıyor. Olası anlaşma halinde rejim milislerinin bu güzergahı kullanarak Afrin’e girmeleri muhtemel. Bu nedenle Özgür Suriye Ordusunun bu bölgelere operasyon başlattığı bilgisi geliyor.



PKK-REJİM HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAMAMIŞ



Bu arada bölgeden gelen bir bilgi de rejim ile PKK terör örgütü arasında henüz anlaşma sağlanmadığı yönünde. Terör örgütüne yakın kaynaklar, duyuruya rağmen arada pürüzler olduğunu ve rejim güçlerinin Afrin’e henüz girmediğini söylüyor.



Taha Dağlı