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İphone'u olanlar dikkat! Bugün yayınlandı

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İphone'u olanlar dikkat! Bugün yayınlandı
Apple, iOS 11 işletim sistemiyle çalışan iPhone’ların Telugu dilindeki bir harf nedeniyle çökmesine karşı yama yayınladı.
İphone'u olanlar dikkat! Bugün yayınlandı İphone'u olanlar dikkat! Bugün yayınlandı İphone'u olanlar dikkat! Bugün yayınlandı

iOS 11.2.5 sürümünde ortaya çıkan teknik bir hata, Hindistan'ın Andhra Pradesh bölgesinde ve Yanam yöresinde ana dil olarak kullanılan Telugu dilinden bir harfin gönderildiği Mesajlar, Facebook Messenger ve WhatsApp uygulamalarını erişilemez hale getiriyor; dahası iPhone’un çökmesine sebep oluyordu.

Hata, iPhone’ların yanı sıra şirketin Safari, macOS ve tvOS yazılımlarını da etkiledi.Apple, bu yazılımlar için geliştirdiği yeni beta sürümlerinin hepsinde hatayı giderdiğini duyurdu.

Apple, geçtiğimiz hafta fark edilen hatayı iOS 11.3 sürümünden önce gidereceğini sözünü vermişti. Dün gece yayınlanan iOS 11.2.6 sürümü, iPhone’ların Telugu dili hatası yüzünden çökmesini engelliyor.

Yeni sürümü destekleyen cihazları kullananlar, güncellemenin yüklenmesi için otomatik bir uyarıyla karşılaşıyor. Şayet bu uyarıyla karşılaşmadıysanız ya da gözden kaçırdıysanız, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek telefonunuzun için indirilebilir olan yazılım güncellemelerini görebilirsiniz.

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