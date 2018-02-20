20 Şubat 2018 Salı5 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:20Güneş 07:45Öğle 13:24İkindi 16:21Akşam 18:50Yatsı 20:10
    • 19°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 115.192 -0.60
  • Altın: 163,003 0.20
  • Dolar: 3,7785 0.67
  • Euro: 4,6695 0.27

İşçi başına 2.029 TL destek

»
İşçi başına 2.029 TL destek
Torba tasarı ile yeni eleman alındığında asgari ücret üzerinden tüm vergi ve primleri devlet ödeyecek. İki sektörde ise destek brüt asgari ücreti bulacak
İşçi başına 2.029 TL destek İşçi başına 2.029 TL destek İşçi başına 2.029 TL destek

Meclis'e sevk edilen torba tasarı özellikle istihdam teşvikleriyle ilgili çok önemli düzenlemeler içeriyor. Tasarı bu haliyle yasalaştığında 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan yeni elemanlar için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirecek.

malat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için hesaplama prime esas kazanç tutarları üzerinden yapılacak. Yani kaç lira brüt maaşı varsa ona göre teşvik alınacak. Böylece teşvik miktarı brüt asgari ücreti yani 2.029,5 TL'yi bulacak. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak belirlenecek. İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TESK'ten "indirimli satışlara" düzenleme talebiTESK'ten "indirimli satışlara" düzenleme talebiTürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılın her sezonunda sürekli indirimli satış yapan büyük mağazalar inandırıcılıklarını yitirdi. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik indirimli satış uygulamalarına çekidüzen ge
Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV zammı açıklamasıMaliye Bakanlığı'ndan ÖTV zammı açıklamasıMaliye Bakanlığı bugün bazı yayın organlarında yer alan elektrikli otomobillere yüksek ÖTV zammı haberlerine ilişkin, "Elektrik motorlu otomobillerin ÖTV’sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Pamuk para etmeyince balık ektiler!Pamuk para etmeyince balık ektiler!Muğla'nın Milas ilçesinde, atıl durumdaki tarlalarını değerlendiren köylüler, kurdukları toprak havuzlarda yıllık 9 bin ton çipura ve levrek üretiyor.
Türk mühendisleri tank motorunda göreve hazırTürk mühendisleri tank motorunda göreve hazırTürkiye'nin önde gelen 3 mühendislik şirketi, FİGES'in ana yükleniciliğinde 190 kişilik mühendislik kadrosuyla milli ana muharebe tankı Altay'da kullanılacak güç grubunu geliştirmeyi hedefliyor.
Katar'dan Gazze'ye 9 milyon dolarlık yardımKatar'dan Gazze'ye 9 milyon dolarlık yardımKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Gazze'ye gönderilmesi için talimat verdiği 9 milyon dolarlık acil yardımın, bölgeye ulaştığı bildirildi.
Erdoğan açıkladı: Türkiye tarihinde ilk defa...Erdoğan açıkladı: Türkiye tarihinde ilk defa...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında Türkiye tarihinde ilk defa 28.6 milyon kişilik istihdam seviyesine ulaştığını ve İşsizlik oranını yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
  • İşçi başına 2.029 TL destek20 Şubat 2018 Salı 13:06
  • Tüketici güveni şubatta hafif geriledi20 Şubat 2018 Salı 13:05
  • Resmen yürürlükte! Artık zorunlu20 Şubat 2018 Salı 13:02
  • Bunu yapan işçiye Yargıtay’dan kötü haber!20 Şubat 2018 Salı 13:00
  • Dolar yönünü yukarı çevirdi! İşte ilk rakamlar...20 Şubat 2018 Salı 12:43
  • Eşi ölene çift maaş20 Şubat 2018 Salı 12:42
  • Ticaret Konseyi Yönetmeliği'nde değişiklik20 Şubat 2018 Salı 12:41
  • İstanbul’da 50 milyar dolarlık dev buluşma20 Şubat 2018 Salı 12:40
  • 81 bin 533 eleman aranıyor20 Şubat 2018 Salı 12:40
  • Esnafa erken emeklilik20 Şubat 2018 Salı 12:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri