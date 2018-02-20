İşçi başına 2.029 TL destek

Torba tasarı ile yeni eleman alındığında asgari ücret üzerinden tüm vergi ve primleri devlet ödeyecek. İki sektörde ise destek brüt asgari ücreti bulacak

Meclis'e sevk edilen torba tasarı özellikle istihdam teşvikleriyle ilgili çok önemli düzenlemeler içeriyor. Tasarı bu haliyle yasalaştığında 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan yeni elemanlar için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirecek.

malat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için hesaplama prime esas kazanç tutarları üzerinden yapılacak. Yani kaç lira brüt maaşı varsa ona göre teşvik alınacak. Böylece teşvik miktarı brüt asgari ücreti yani 2.029,5 TL'yi bulacak. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak belirlenecek. İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek.