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Erdoğan'dan sert tepki: Bizi çöküşe götürür!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuğa yönelik istismarla ilgili olarak, "Çocuklara yönelik bu alçaklık istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek dinamittir." diye konuştu.
Erdoğan'dan sert tepki: Bizi çöküşe götürür!
Erdoğan'dan sert tepki: Bizi çöküşe götürür! Erdoğan'dan sert tepki: Bizi çöküşe götürür! Erdoğan'dan sert tepki: Bizi çöküşe götürür!

AK Parti grup toplantısında Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk istismarlarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Caydırıcı olması bakımından en ağır müeyyideler neyse alınacaktır, adımları atılacaktır. En kısa sürede bu meseleyi çözüme kavuşturacağız"  ifadelerini kullandı.

TOPLUMUMUZU ÇÖKÜŞE GÖTÜRÜR

Erdoğan şöyle konuştu;

"Bu masumların sadece yaşatılması değil her türlü tehditten korunması da bizlerin sorumluluğundadır. Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi düşünmeye, sigaya çekmeye yöneltmelidir. İstismar sözü ile ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıkla istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek dinamittir, alçaklıktır. Göz yumamayız. Dün bu konuyu etraflıca ele aldık. Gerek Adana'da, gerek Antalya'da cereyan eden olaylar bizler için onulmaz yaralar açmıştır. Çocuklar konusundaki hassasiyetimizi mutlaka her düzeyde ortaya koymak mecburiyetindeyiz. dün Bakanlar Kurulu'nda bu meseleyi detaylı ele aldık. Boşlukların giderilmesi, tüm kanalların kullanılarak bilincin artırılması hususunda çalışma başlattık.

İLK BAKANLAR KURULUNDA GÖRÜŞÜP HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Bu heyetimiz çok kısa süre içinde yaptıkları değerlendirmeler ışığında tekliflerini şahsıma ve sayın başbakana getireceklerdir. Meseleyi ilk Bakanlar Kurulu'nda tekrar görüşüp yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz. Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse bunlar da kesinlikle alınacaktır. Bu tür konuların beklemeye, uzatmaya tahammülü yoktur. Hızlı ve etkin çözümler peşinde olmalıyız. Bu tür suçları işleyenlerin infaz sistemindeki tüm indirimlerin, kolaylıkların dışında tutulması da şarttır. Çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan yaralan bir insanı taaammüden öldürmekle aynıdır. Bu böyle bilinsin. Bu tür suçlara verilen cezaların ve infazın da hissiyatımıza uygun şekilde uygulanması gerekir. Mütenasip bir şekilde çözüme kavuşturacağız. "

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