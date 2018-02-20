Bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı bürokrat Uğur Yalçın'la evlilik hazırlığı yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, 26 Mart'a düğün tarihi aldı.
Benli, kişisel Twitter hesabından, nişan haberini paylaştıktan sonra Erdoğan'la yaptığı kısa sohbeti ve fotoğrafı paylaştı.
Benli, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanını düşünün 80 milyonluk koca bir ülkeyi bıraktım bütün dünyanın derdiyle uğraşsın, sonra o kadar işinin arasında siz kendi hayatınız ile ilgili mutlu bir haberi paylaştığınızda size de vakit ayırsın. Türkiye'den başka bir ülkede olabilir mi böyle bir şey" ifadelerini kullandı.