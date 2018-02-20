Erdoğan açıkladı! İşte ittifakın adı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partigrup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Erdoğan, ittifakın ismiyle ilgili bir soruya, "İttifakın adına 'Cumhur ittifakı' diyebiliriz. İttifakta görüntü 2 parti ve 3. parti olmaz diyebir şey yok." cevabını verdi.
ESED - PYD AFRİN ANLAŞMASI İDDİASI
Bu hareket dün durduruldu.
İDAM İÇİN ANA MUHALEFETİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR
İdam cezası ile ilgili de soruları yanıtlayan Erdoğan, "Şu anda mevcut yasalar içinde idam yok ve böyle bir değişikliğin yapılabilmesi için ana muhalefetin de buna destek vermesi gerekir" dedi.