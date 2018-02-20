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Erdoğan açıkladı! İşte ittifakın adı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan açıkladı! İşte ittifakın adı
Erdoğan açıkladı! İşte ittifakın adı Erdoğan açıkladı! İşte ittifakın adı Erdoğan açıkladı! İşte ittifakın adı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partigrup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Erdoğan, ittifakın ismiyle ilgili bir soruya, "İttifakın adına 'Cumhur ittifakı' diyebiliriz. İttifakta görüntü 2 parti ve 3. parti olmaz diyebir şey yok." cevabını verdi.

ESED - PYD AFRİN ANLAŞMASI İDDİASI

Bu hareket dün durduruldu. 

İDAM İÇİN ANA MUHALEFETİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR 

İdam cezası ile ilgili de soruları yanıtlayan Erdoğan, "Şu anda mevcut yasalar  içinde idam yok ve böyle bir değişikliğin yapılabilmesi için ana muhalefetin de  buna destek vermesi gerekir" dedi.

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