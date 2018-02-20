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Gomis'in durumu nasıl? Doktoru resmen açıkladı

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Gomis'in durumu nasıl? Doktoru resmen açıkladı
Galatasaray kulübü doktoru Yener İnce, Kasımpaşa maçında kısa süreli baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis'in durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Gomis'in durumu nasıl? Doktoru resmen açıkladı Gomis'in durumu nasıl? Doktoru resmen açıkladı Gomis'in durumu nasıl? Doktoru resmen açıkladı

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 7. dakikasında kısa süreli baygınlık geçiren ve bilincini kaybeden Bafetimbi Gomis'in durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Galatasaray kulübü doktoru Yener İnce daha önce de yaptığı açıklamada Fransız yıldızın futbol oynamaya engel olacak herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığı, zaman zaman antrenmanlarda veya maçlarda kısa süreli baygınlıklar geçirme ihtmali bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

FERNANDO İSTANBUL'A DÖNDÜ

İlk yarının son maçında sakatlanan ve haftalardır formasından uzak kalan Fernando ise İstanbul'a döndü. Brezilyalı oyuncu kuvvet, denge ve koordinasyon çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek. Sağlık ekibinin hedefi sambacıyı kısa sürede oynayabilecek duruma getirmek.

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