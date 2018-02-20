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Sınır kontrolleri kaldırılacak

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Sınır kontrolleri kaldırılacak
AB dönem başkanı Bulgaristan Şengen ülkeleri arasındaki sınır kontrollerinin kaldırılmasanı istedi. Dışişleri Bakanı Zaharieva ülkesinin Şengen üyeliğini hak ettiğini söyledi.
Sınır kontrolleri kaldırılacak Sınır kontrolleri kaldırılacak Sınır kontrolleri kaldırılacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanı Bulgaristan Almanya ile diğer dört AB ülkesine AB ülkeleri arasındaki sınır kontrollerinin kaldırılması çağrısında bulundu. Bulgaristan Dışişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı Ekaterine Zaharieva Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve AB üyesi olmayan Norveç'in mülteci krizinden kaynaklanan sınırlardaki güvenlik sorunları nedeniyle Şengen Bölgesi'ndeki sınır kontrollerini mayıs ayına kadar sürdürebileceğini söyledi. Bakan, "kontrollerin Mayıs ayından sonra uzatılmamasının isabetli olacağını" belirtti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva, ekonominin zarar görmemesi için Şengen Bölgesi sınırlarının açık kalması gerektiğini ve iç sınırlardaki kontrollerin "AB'nin serbest dolaşım değerlerine" ters düştüğünü söyledi.

 

"Bulgaristan Şengen ülkesi olmalı"

Bulgaristan AB ülkelerinin yıl sonuna kadar Bulgaristan'ın Şengen Bölgesine dâhil edilmesine onay vermesini bekliyor. Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen ülkesi olmayı hak ettiğini belirten Dışişleri bakanı Zaharieva "kriterleri yerine getirdiklerini ve AB'nin dış sınırlarını korumak için çok şey yaptıklarını" sözlerine ekledi.

Almanya, 2015 yılının Eylül ayındaki mülteci akını nedeniyle Avusturya sınırındaki kontrolleri yeniden başlatan ilk Şengen ülkesi olmuştu. Ardından Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç'te de sınır kontrolleri başlamıştı. AB Komisyonu uzun süredir mülteci krizi nedeniyle başlatılan kontrollerin kaldırılmasını talep ediyor.

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