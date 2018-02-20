Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Akar'ın Amman'da resmi temaslarda bulunacağı belirtildi.
20 Şubat 2018 Salı5 C.Ahir 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Hulusi Akar'dan sürpriz ziyaret
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