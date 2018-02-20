Kripto askerlerin alo büfesi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 170 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin 104'ünün muvazzaf asker olduğu belirtiliyor.
KRİPTO ASKERLERİN 'ALO' BÜFESİ
Habertürk TV'de yer alan habere göre, Üsküdar Kısıklı'daki bir büfeden FETÖ'cü kripto askerlerin arandığı tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna çok yakın bir konumda bulunan büfeye, polis baskın düzenledi. İşletmeciler ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.