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Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV zammı açıklaması

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Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV zammı açıklaması
Maliye Bakanlığı bugün bazı yayın organlarında yer alan elektrikli otomobillere yüksek ÖTV zammı haberlerine ilişkin, "Elektrik motorlu otomobillerin ÖTV’sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV zammı açıklaması Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV zammı açıklaması Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV zammı açıklaması

Maliye Bakanlığı, bugün bazı yayın organlarında 'MTV’nin dışında Torba’dan 10 katın üzerinde ÖTV artışı çıktı', 'Elektrikli otoya süper ÖTV zammı' başlıklarıyla yayınlanan haber hakkında yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için yapılan açıklamada, elektrikli otomobillerde bugün itibariyle elektrik motor gücüne göre yüzde 3 ila yüzde 15 arasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alındığını kaydederek, "Bu oranlar yakıt motorlu araçların oldukça altındadır. Elektrik motorlu otomobillerde ÖTV, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunla ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yapılan farklılaştırmaya istinaden, yine aynı tarihli Bakanlar Kuruluyla ilk defa indirilmiştir ve 7 yıldır indirimli olarak uygulanmaktadır.

6111 sayılı Kanunla değiştirilen ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin yetki kullanılmadan önceki orijinal haline bakılırsa görülecektir ki; elektrikli otomobiller için bu Kanundaki vergi oranları da yüzde 37 ila yüzde 84 arasında değişmektedir. Vergi tekniği gereği önce bu oranlar kanunla belirlenmekte, daha sonra Bakanlar Kurulu’nun yüzde sıfıra kadar düşürme yetkisi dahilinde alınan kararla indirilmektedir. Görüşülmekte olan Torba Kanun Tasarısında da 6111 sayılı Kanundaki oranlar, bu teknikle aynen korunmuştur" denildi.

"1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır"

Yapılan açıklamada konuya ilişkin, gerek bakanlık tarafından 2 Şubat 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasında, gerekse de Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki yasa görüşmeleri sırasında, önerilen düzenleme ile kesinlikle bir vergi artışı yapılmadığı, düzenlemenin ÖTV kanununa ekli listelerde yer alan gümrük tarife istatistik pozisyonu numaraları ile Türk gümrük tarife cetvelinde belirlenen gümrük tarife istatistik pozisyonu numaralarının uyumlaştırılmasından ibaret olduğu belirtildiği vurgulanarak, "Söz konusu açıklamalarda ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacağı ve ÖTV'ye tabi söz konusu mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacağı vurgulanmıştır. Netice olarak, elektrik motorlu otomobillerin ÖTV’sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV zammı açıklamasıMaliye Bakanlığı'ndan ÖTV zammı açıklamasıMaliye Bakanlığı bugün bazı yayın organlarında yer alan elektrikli otomobillere yüksek ÖTV zammı haberlerine ilişkin, "Elektrik motorlu otomobillerin ÖTV’sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
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