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Galatasaray 2,5 yıllık sözleşme imzaladı!

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Galatasaray 2,5 yıllık sözleşme imzaladı!
Galatasaray, dünyaca ünlü network firması Jeunesse ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.
Galatasaray 2,5 yıllık sözleşme imzaladı! Galatasaray 2,5 yıllık sözleşme imzaladı! Galatasaray 2,5 yıllık sözleşme imzaladı!

Galatasaray, Network firması Jaunesse ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Firmanın ismi, futbol takımının çorabında yer alacak. Başkan Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmalarının artarak devam edeceğini söyledi. 

2,5 yıllık yapılan anlaşma neticesinde Galatasaray’ın kasasına 1 milyon Euro para girecek. Anlaşma öncesinde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, doğrudan satışı birçok kesimin anlamadığını belirterek, “Bir takım dar görüş sahipleri bu satış şeklini kavramaktan aciz. Bu tip firmalar, gelişen dijital dünyada satış boyutlarını en yüksek rakama ulaştıran firmalar. Biz Galatasaray’da da kısa ve uzun vadede mutlaka bu dijital pazarlamayı faaliyete geçirmek istiyoruz. Özellikle taraftarlarımızın forma taleplerinin zamanında yerine ulaşmadığı yönünde şikayetler alıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var. Mutlaka dijital pazarda yer alacağız. Jaunesse dünya çapında bir firma. Çorap ilanı gibi görülebilir. Brezilya ve Kore’de çok büyük statların isim sponsorluğunu yapan bir firma. Sao Paulo’nun stat ismi bu firmaya ait. 4 milyon TL’lik bir gelir. Küçük gibi görünse de ilerleyen dönemde artacak bir gelir. Sponsorluk gelirlerinin düştüğü bir dönemde bu miktarı değerli olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Luigi di Salvo: “UEFA Kupası’nı tekrar kazanacağımıza inanıyoruz”

Jaunesse Glabol Türkiye, Avrupa İş Geliştirme Direktörü Luigi di Salvo, firmanın Türkiye genel müdürünü işaret ederek, “Devrim’in hayallerinden birisi Türkiye’de tuttuğu takıma sponsor olmaktı. Bugün burada olmaktan dolayı gururluyuz. Doğrudan satış alanında bir şirket olarak bu şekilde bir operasyon yönetmek görülmüş bir şey değil. Bu sektördeki en popüler şirketlerden birisiyiz. 145’den fazla ülkede operasyon yürütmekteyiz. Her gün ne kadar fazla sponsorluk anlaşmasının önümüze geldiğini tahmin bile edemezsiniz. Ama marka partnerlerini seçerken çok sıkı bir politika uyguluyoruz. Kazanan takımlarla çalışıyoruz. Çünkü biz sektörümüzde kazanan bir takımız. Bu işe girdikten 6 yıl sonra 1.1 milyar Dolar’lık ciro yaptığımızı düşünürseniz, sektördeki konumumuzu da anlarsınız. Firma olarak 2009'da kurulduk ve Galatasaray’dan daha genç bir firmayız. Yüksek standartlara sahip futbol takımları ve yıldızlarıyla partnerlik yapıyoruz. Avrupa’da aldığımız birçok tekliften sadece Galatasaray’ı seçtik. Bilinirliliği, tarihi ve yüksek etik değerleri nedeniyle bu anlaşmayı yapıyoruz. Hep birlikte UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanacağımızı düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

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