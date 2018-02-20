Köpek Lima’yı SPD’ye üye yaptılar!

Alman Bild gazetesi, Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) öyle bir oyun oynadı ki! Lima adlı köpeği SPD’ye üye yapmak için başvurdu. Parti yönetimi köpeğin üyeliğini kabul etti.

BİRLİK Partileri (CDU/CSU) ile koalisyon görüşmelerini tamamlayan SPD yönetimi, 6 Şubat’ta mesai saatinin bitimine kadar partiye üye olanların büyük koalisyon sözleşmesinin oylamasına katılabileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine manipülasyonların yaşanıp yaşanmayacağı tartışmaları başladı. Bild’de yer alan habere göre bu gazete de SPD’nin üye kaydında titiz davranıp davranmadığını test etmek için Lima adındaki köpeği partiye üye yapmaya kalktı.

Gazetenin bugünkü manşetinden verdiği habere göre 6 Şubat’ta Lima adlı köpeğin SPD üyeliği için internet üzerinden başvuru yapıldı. Bild çalışanları, Lima B. adıyla yaptıkları başvuruda cinsiyeti kadın, yaşı 21, mesleği işsiz olarak gösterip, başka isim altında alınmış bir mail adresini de bildirerek üyelik başvurusu tamamlandı. Kısa bir süre SPD’den üyelik için teşekkür ve onay geldi.

YÖNETİM YAZILI BİLDİRDİ



SPD Berlin Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri, Lima’nın mail adresine gönderdiği yazıda, “Sevgili Lima SPD üyeliğine çok sevindim. Senin üyelik bilgilerin partinin bilgi bankasına kayıt edildi. Böylece sen de koalisyon hükümetinin kurulup kurulmaması için oy kullanabileceksin” sözleriyle Lima’nın oy hakkının bulunduğunu bildirdi.

PARTİDEN DAVET ALDI

Ardından SPD’nin geçici Genel Başkanı Olaf Scholz ve SPD’nin Federal Meclis Grup Başkanı Andreas Nahles, Lima’yı Potsdam’da düzenlenen toplantıya, “SPD’nin hükümete girip girmeyeceğine sen karar vereceksin” yazısıyla davet etti.