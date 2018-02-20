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TESK'ten "indirimli satışlara" düzenleme talebi

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TESK'ten "indirimli satışlara" düzenleme talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılın her sezonunda sürekli indirimli satış yapan büyük mağazalar inandırıcılıklarını yitirdi. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik indirimli satış uygulamalarına çekidüzen ge
TESK'ten TESK'ten TESK'ten

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, büyük mağazaların vitrinlerinde göz aşinalığı yaratan ve sonu gelmeyen indirimli satışlar ile tasfiye ilanlarına çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların artık vitrinlerdeki indirim ilanlarına inanmadığını savunan Palandöken, "Yılın her sezonunda sürekli indirimli satış yapan büyük mağazalar inandırıcılıklarını yitirdi. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik indirimli satış uygulamalarına çekidüzen getirilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

 

Avrupa ülkelerinde indirim sezonlarının belirli olduğunu aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Kış mevsiminde ocak, yaz mevsiminde ise temmuz-ağustos ayları indirim sezonu olarak belirlenmiştir. Türkiye'de ise indirimli satışlar kesintisiz devam ettiği için ve düzenleme getirilmediğinden piyasalarda düzensizlik oluşmaktadır. Eskiden indirim izinlerini ilgili meslek odaları verirdi ve bu odaların logoları indirim etiketlerinde mutlaka bulunurdu. Bu düzenlemenin yeniden getirilmesi durumunda tüketicinin yanılmasının önüne geçilecektir. Nasıl AVM'lerin çalışma saatlerinin, büyük mağazaların, perakende sektörünün kurallarının olmasını istiyorsak, indirimli satışlar da Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de belli bir takvime ve kurala bağlanmalı. Kuralsızlık sonucu oluşan haksız rekabet ve kayıt dışılık, genel ekonomiye ama en fazla esnaf ve sanatkarımıza büyük darbe vurmaktadır."

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