20 Şubat 2018 Salı5 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:20Güneş 07:45Öğle 13:24İkindi 16:21Akşam 18:50Yatsı 20:10
    • 19°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 115.192 -0.60
  • Altın: 163,003 0.20
  • Dolar: 3,7785 0.67
  • Euro: 4,6695 0.27

Türk takımı Avrupa'yı salladı! Şehitlere hediye...

»
Türk takımı Avrupa'yı salladı! Şehitlere hediye...
16-18 Şubat 2018 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da oynanan Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Challenge I’de ülkemizi temsil eden Gaziantep Polisgücü namağlup şampiyon olarak Trophy’e yükseldi.
Türk takımı Avrupa'yı salladı! Şehitlere hediye... Türk takımı Avrupa'yı salladı! Şehitlere hediye... Türk takımı Avrupa'yı salladı! Şehitlere hediye...

Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde yapılan Avrupa Salon Hokeyi şampiyonasında Gaziantep Polis Gücü hokey takımı zirveye çıktı. 2 grupta toplam 8 takımın mücadele ettiği Chalange1 Avrupa Şampiyonasında  Gaziantep Polisgücü, Slavia Prag,Sorokhari ve Senkvice ile aynı grupta yer aldı.

İlk 2 maçını 5-3 ve 9 kazanan takımımız ardından Çek takımıyla 1-1, Portekiz takımıyla 3-3 berabere kaldı. Takımımız son maçında Ukrayna ekibini 5-1 yenerek namağlup Avrupa Şampiyonu oldu. Gaziantep Polis Gücü Trophy'de mücadele etmeye hak kazandı. 

ŞAMPİYONLUK MEHMETÇİĞE HEDİYE EDİLDİ

Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan Ulke.com.tr'ye yaptığı açıklamada bu şampiyonluğu Mehmetçiğe hediye ettiklerini açıkladı. Başkan Kaplan, 'Bundan önce başka kategorilerde çok kez şampiyonluk yaşadık, bu şampiyonluğun anlamı çok başka. Mehmetçiğimiz Afrin'de vatanımız için canlarını veriyor. Bu Avrupa şampiyonluğumuz hem şehadet şerbetini içen hem de orada operasyonlarda bulunan Mehmetçiğimize armağan olsun. Allah onların yardımcısı olsun' şeklinde konuştu...

ANTRENÖR YUSUF KASIM: KOÇLARIMIZI KUTLUYORUM, MEHMETÇİĞİMİZE ARMAĞAN OLSUN

Antrenör Yusuf Kasım'da bu şampiyonluğun çok manidar olduğunu belirterek, 'Koçlarımızı kutluyorum. Namağlup şampiyon olduk Allah'a çok şükürler olsun. Avrupa şampiyonluğumuz Mehmetçiğimize armağan olsun. Allah onlara yardım etsin. Kalbimiz onlar için, evlatlarımız için atıyor' dedi...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türk takımı Avrupa'yı salladı! Şehitlere hediye...Türk takımı Avrupa'yı salladı! Şehitlere hediye...16-18 Şubat 2018 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da oynanan Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Challenge I’de ülkemizi temsil eden Gaziantep Polisgücü namağlup şampiyon olarak Trophy’e yükseldi.
Galatasaray 2,5 yıllık sözleşme imzaladı!Galatasaray 2,5 yıllık sözleşme imzaladı!Galatasaray, dünyaca ünlü network firması Jeunesse ile sponsorluk anlaşmasına imza attı.
Yazıklar olsun sana! 31 yıl hapis cezası verildiYazıklar olsun sana! 31 yıl hapis cezası verildiManchester City ve Crewe Alexandra'nın eski genç takım çalıştırıcısı Barry Bennell'a, çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 31 yıl hapis cezası verildi.
Sessegnon: Gelmeden önce Ümit Özat...Sessegnon: Gelmeden önce Ümit Özat...Fransa'da Paris Saint Germain, İngiltere'de Sunderland ve West Bromwich gibi önemli ekiplerin formasını giyen Gençlerbirliği'nin yeni transferi Stephane Sessegnon, yeni takımında kendisini özgür ve güvenilir hissettiğini söyledi.
Gomis'in durumu nasıl? Doktoru resmen açıkladıGomis'in durumu nasıl? Doktoru resmen açıkladıGalatasaray kulübü doktoru Yener İnce, Kasımpaşa maçında kısa süreli baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis'in durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Dev maçta Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!Dev maçta Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor.
  • Beşiktaş'ta Mario Gomez sürprizi!20 Şubat 2018 Salı 13:06
  • İnanılmaz rakam! 159 milyon dolar20 Şubat 2018 Salı 12:59
  • Aziz Yıldırım'dan Mehmetçik'e moral ziyareti20 Şubat 2018 Salı 12:06
  • Süper Lig ekibinde deprem! Toptan bırakıyorlar20 Şubat 2018 Salı 07:37
  • Bayern'i korku sardı! 'İstanbul'da...'19 Şubat 2018 Pazartesi 15:37
  • Dünya Gomis'i konuştu! 'Bunu nasıl yaparsınız'19 Şubat 2018 Pazartesi 14:19
  • Kocaman'dan iddialı sözler! 'Hiçbir takım yenemez'19 Şubat 2018 Pazartesi 14:15
  • Müller'den Beşiktaş açıklaması! 'Türklere...'19 Şubat 2018 Pazartesi 12:54
  • Kanseri yenip şampiyon Afrin'e selam çaktı19 Şubat 2018 Pazartesi 12:44
  • Islıklanan Yusuf Yazıcı'dan açıklama!19 Şubat 2018 Pazartesi 12:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri