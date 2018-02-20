Türk takımı Avrupa'yı salladı! Şehitlere hediye...

Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde yapılan Avrupa Salon Hokeyi şampiyonasında Gaziantep Polis Gücü hokey takımı zirveye çıktı. 2 grupta toplam 8 takımın mücadele ettiği Chalange1 Avrupa Şampiyonasında Gaziantep Polisgücü, Slavia Prag,Sorokhari ve Senkvice ile aynı grupta yer aldı.

İlk 2 maçını 5-3 ve 9 kazanan takımımız ardından Çek takımıyla 1-1, Portekiz takımıyla 3-3 berabere kaldı. Takımımız son maçında Ukrayna ekibini 5-1 yenerek namağlup Avrupa Şampiyonu oldu. Gaziantep Polis Gücü Trophy'de mücadele etmeye hak kazandı.

ŞAMPİYONLUK MEHMETÇİĞE HEDİYE EDİLDİ

Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan Ulke.com.tr'ye yaptığı açıklamada bu şampiyonluğu Mehmetçiğe hediye ettiklerini açıkladı. Başkan Kaplan, 'Bundan önce başka kategorilerde çok kez şampiyonluk yaşadık, bu şampiyonluğun anlamı çok başka. Mehmetçiğimiz Afrin'de vatanımız için canlarını veriyor. Bu Avrupa şampiyonluğumuz hem şehadet şerbetini içen hem de orada operasyonlarda bulunan Mehmetçiğimize armağan olsun. Allah onların yardımcısı olsun' şeklinde konuştu...

ANTRENÖR YUSUF KASIM: KOÇLARIMIZI KUTLUYORUM, MEHMETÇİĞİMİZE ARMAĞAN OLSUN

Antrenör Yusuf Kasım'da bu şampiyonluğun çok manidar olduğunu belirterek, 'Koçlarımızı kutluyorum. Namağlup şampiyon olduk Allah'a çok şükürler olsun. Avrupa şampiyonluğumuz Mehmetçiğimize armağan olsun. Allah onlara yardım etsin. Kalbimiz onlar için, evlatlarımız için atıyor' dedi...