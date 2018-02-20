Ünlü işadamı FETÖ'den gözaltına alındı

İZDİM'in faaliyetlerine finans sağlayan aralarında KHK ile kapatılan Fatih Koleji ile İzmir Üniversitesi'nin sahibi işadamı İsmail Selim Doğanata'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturmasında, usulsüz kiralandığı tespit edilen Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na ait tesisi kullanan ve örgütle bağı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan İZDİM'in faaliyetlerine finans sağlayan aralarında KHK ile kapatılan Fatih Koleji ile İzmir Üniversitesi'nin sahibi işadamı İsmail Selim Doğanata'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı olan 7 şüpheli için, bugün sabah, farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında KHK ile kapatılan Fatih Koleji ile İzmir Üniversitesi'nin sahibi işadamı İsmail Selim Doğanata'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı olan firari 2 kişinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçtığı belirtildi. İddiaya göre şüphelilerin sembolik bir ücretle örgüte kiralanan ve KHK ile kapatılan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi'ne (İZDİM) kullandırılan tesislere yurtiçi ve yurtdışından gelen kişilerin gezi ile konaklama masraflarını karşıladıkları öğrenildi.

Şüphelilerin, İZDİM aracılığıyla örgütün yurtdışında irtibat kurduğu üniversite görevlisi, işadamı ve bürokratları İzmir'e getirerek "Hoşgörü ve Diyalog" adı altında toplantı, sempozyum gibi faaliyetlerin finansmanını sağladığı ileri sürüldü. Şüphelilerin, usulsüz kiralandığı tespit edilen POLSAN'a ait tesisi kullanan ve örgütle bağı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan İZDİM'in faaliyetlerine finanse ettikleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamalarına başlandığı öğrenildi.