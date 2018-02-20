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Kılıçdaroğlu uçtu: En az yüzde 60 alacağız!

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Kılıçdaroğlu uçtu: En az yüzde 60 alacağız!
2019 yılında yapılacak seçimler için yüzde 50+1'in kendilerine yetmeyeceğini savunan CHP Lideri, yüzde 60 oranını kendisine hedef belirledi.
Kılıçdaroğlu uçtu: En az yüzde 60 alacağız! Kılıçdaroğlu uçtu: En az yüzde 60 alacağız! Kılıçdaroğlu uçtu: En az yüzde 60 alacağız!

2019 yılında yapılacak seçimler için siyasi partilerin çalışmaları devam ederken, CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iddialı bir çıkış geldi.

HEDEF YÜZDE 60

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 2019'da yapılacak seçimlerde yüzde 50+1'in kendileri için yeterli olmadığını,  belirterek, "İkinci seçimimiz daha var. 50+1 kabul etmiyorum. En az yüzde 60. Bütün oyunlarına rağmen en az yüzde 60'ı alacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz." dedi.

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