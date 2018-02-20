Bakan teröristlerin yeni taktiklerini açıkladı!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, teröristlerin sınır kapılarımızdan nasıl geçmeye çalıştıklarını anlattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gümrük kapılarında güvenliğin artırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tüfenkci, özellikle Öncüpınar ve Cilvegöz kapılarında daha sıkı tedbir aldıklarını bildirdi.



SINIR KAPILARINA PERSONEL VE ARAÇ TAKVİYESİ



Tüfenkci, terör örgütlerinde yaralıların Türkiye'ye geçmeye çalıştıklarını kaydetti. Gerek dağılma sürecindeki DEAŞ'ın gerekse YPG/PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye girişlerinin kapılarda önlenmesine ilişkin her zamankinden daha fazla çalışma yapıldığını aktaran Tüfenkci, kapılara personel ve araç takviyesi yapıldığını bildirdi.



TERÖRİSTLERİN TÜRKİYE'YE GİRMEK İÇİN YENİ TAKTİĞİ



Kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini dile getiren Tüfenkci, "DEAŞ ya da YPG/PKK'lı teröristler, araç kasalarında, gizli bölmelerde veya kimlik değiştirerek ya da Irak pasaportu alarak normal vatandaş gibi sınır kapılarımızdan geçmeye çalışıyorlar, yakalamalar var. Bunları önlemeye yönelik çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.