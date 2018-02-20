Bakan teröristlerin yeni taktiklerini açıkladı!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gümrük kapılarında güvenliğin artırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tüfenkci, özellikle Öncüpınar ve Cilvegöz kapılarında daha sıkı tedbir aldıklarını bildirdi.
SINIR KAPILARINA PERSONEL VE ARAÇ TAKVİYESİ
Tüfenkci, terör örgütlerinde yaralıların Türkiye'ye geçmeye çalıştıklarını kaydetti. Gerek dağılma sürecindeki DEAŞ'ın gerekse YPG/PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye girişlerinin kapılarda önlenmesine ilişkin her zamankinden daha fazla çalışma yapıldığını aktaran Tüfenkci, kapılara personel ve araç takviyesi yapıldığını bildirdi.
TERÖRİSTLERİN TÜRKİYE'YE GİRMEK İÇİN YENİ TAKTİĞİ
Kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini dile getiren Tüfenkci, "DEAŞ ya da YPG/PKK'lı teröristler, araç kasalarında, gizli bölmelerde veya kimlik değiştirerek ya da Irak pasaportu alarak normal vatandaş gibi sınır kapılarımızdan geçmeye çalışıyorlar, yakalamalar var. Bunları önlemeye yönelik çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.
- Bakan açıkladı! Herkes bunu yapmak zorundaÇok gizli! ABD roketi görüntülendi...İran'da kriz büyüyor! Ahmedinejad’ı suçladıBakan teröristlerin yeni taktiklerini açıkladı!Bomba itiraflar! 'Önce TSK'yı sonra MİT'i bitireceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri sıraladıKılıçdaroğlu uçtu: En az yüzde 60 alacağız!AYM'den eşcinsel askerlerle ilgili kararTürkiye'yi dehşete düşüren cani yakalandıYine katliam yaptılar: En az 45 ölü!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:20 Güneş 07:45 Öğle 13:24 İkindi 16:21 Akşam 18:50 Yatsı 20:10
- 19°C Adana
- 12°C Adıyaman
- 10°C Afyon
- 4°C Ağrı
- 10°C Amasya
- 11°C Ankara
- 12°C Antalya
- 9°C Artvin
- 14°C Aydın
- 10°C Balıkesir
- BIST: 115.192 -0.60
- Altın: 163,003 0.20
- Dolar: 3,7785 0.67
- Euro: 4,6695 0.27
Bakan teröristlerin yeni taktiklerini açıkladı!
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gümrük kapılarında güvenliğin artırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tüfenkci, özellikle Öncüpınar ve Cilvegöz kapılarında daha sıkı tedbir aldıklarını bildirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Türkiye'yi dehşete düşüren cani yakalandı
- Böylesi görülmedi ! Boşanan iş adamına çocuk şoku
- Sırrı sekiz yıl sonra çözüldü!
- Ortalığı karıştıran iddia ile ilgili ilk açıklama
- İlanı gördü şok oldu! Aracını satışa çıkarmışlar
- İnanılmaz boşanma davası! Bisikletiyle aşk yaşıyor
- İlk davası en zor görevi olacak!
- Muazzez Ersoy'a köpek saldırdı!
- Keyfini bozmadı! İçmeye devam etti
- Payitaht Abdülhamid dizinde flaş gelişme
- 17 yaşındaki kızın katili ile ilgili flaş gelişme
- Sivas'ta bulunan esrarengiz canlı bakın ne çıktı!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.