YPG'den dikkat çeken Esed ve Afrin açıklaması

Esed rejimi destekli birliklerin Afrin’e girişiyle iligili YPG’den yapılan açıklamada, “Suriye hükümeti isteğimizi kabul etti ve sınırları korumak için güç gönderdi” denildi.
Suriye ordusuna bağlı birlikler bugün Afrin'e giriş yaptı.
"ESED'DEN AFRİN'İ KORUMA GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESİNİ İSTEDİK"
Olayla ilgili YPG'den açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, “Suriye hükümeti ile ordusundan Afrin ve sınırlarını korumak için görevlerini yerine getirmelerini istedik. Suriye hükümeti isteğimizi kabul etti” ifadeleri yer aldı.
"AFRİN SINIRINDA KONUŞLANDIRILACAKLAR"
Açıklamada, “Suriyeli güçlerin Afrin sınırında konuşlandırılacağı ve Suriye’nin sınırları ile toprak bütünlüğünü savunacakları” kaydedildi.
YPG'Yİ ÇIKARMAYA DEĞİL, DESTEĞE GELMİŞLER
Terör örgütü YPG'nin bu açıklamasından, Esed yanlısı güçlerin YPG'yi Afrin'den çıkarmaya değil, desteklemeye geldiği anlaşılıyor.
Afrin'e girmek isteyen Esed yanlıları geri çekildi
TÜRKİYE KONVOY BÖLGESİNİ VURDU
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise Afrin’e ilerleyen Suriye ordusuna bağlı birliklere top atışı düzenledi.
Anadolu Ajansı’nın son dakika olarak geçtiği haberde, “Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildi” denildi.