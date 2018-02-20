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Beşiktaş tarihi sınavda! Muhtemel 11'ler

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Bayern Münih'e konuk oluyor.
Beşiktaş tarihi sınavda! Muhtemel 11'ler
Beşiktaş tarihi sınavda! Muhtemel 11'ler Beşiktaş tarihi sınavda! Muhtemel 11'ler Beşiktaş tarihi sınavda! Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir sezon geçiren ve Porto, Monaco, Leipzig'in bulunduğu grubu namağlup lider bitiren Beşiktaş, son 16 turunda sahne alıyor. 

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda G Grubu'nu lider olarak tamamlayan siyah-beyazlı temsilcimiz, B Grubu'nu ikinci sırada bitirerek son 16 turunda mücadele etme hakkını elde eden rakibi karşısında avantaj arayacak.

 

22.45'te Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan görev yapacak.

Rumen hakem Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.

Rakip Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri

Siyah-beyazlı ekibin son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Bavyera ekibi, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Bayern Münih, Kupa 1'in yanı sıra birer kez UEFA Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Bavyera temsilcisi, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son 5 sezonda şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı. Bayern Münih, 5'i üst üste olmak üzere elde ettiği 27 şampiyonlukla ligde en fazla bu unvanı elde eden takım konumunda bulunuyor.

Beşiktaş, Avrupa'da formda

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon'u İstanbul'da 2-1 mağlup ederek 7 maçlık yenilmezlik serisini başlatan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Vagner Love ve Vida, şans bekleyecek

Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden Vagner Love ve Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçı heyecanını yaşamak için teknik direktör Şenol Güneş'ten şans bekleyecek.

Siyah-beyazlı ekibin bir başka devre arası transferi Cyle Larin'in, UEFA'ya verilen listede yer almasına rağmen bu akşamki mücadelede oynaması beklenmiyor.

3 futbolcu sarı kart sınırında

Grup maçlarında ikişer kez sarı kart gören Tolgay Arslan, Caner Erkin ve Anderson Talisca, Allianz Arena'daki mücadelede de aynı durumu yaşarsa 14 Mart'taki rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ

STAT: Allianz Arena
HAKEM: Ovidiu Hategan
SAAT: 22.45
YAYIN: TRT 1

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Tolisso, Vidal, Robben, Müller, Coman, Lewandowski
TEKNİK DİREKTÖR: Jupp Heynckes

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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