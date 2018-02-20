C4Defence’in edindiği bilgilere göre daha güçlü yerli motorun takıldığı ANKA için yer testleri yapılıyor. Yerli motor takılı ANKA’nın şubat sonuna kadar ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Yerli motor takılan ANKA pek çok avantaja birden kavuşacak. ANKA istenirse daha yükseğe çıkabilecek, daha uzun süre uçabilecek ve daha fazla faydalı yük taşıyabilecek.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile TEI arasında 27 Aralık 2012 tarihinde imzalanan proje, MALE sınıfı insansız hava araçlarında kullanılmak üzere üstün teknik özelliklere sahip bir turbodizel havacılık motorunun yurtiçi imkânlar ile geliştirilmesini kapsamaktaydı.
Proje çerçevesinde önce motor geliştirildi, ardından ANKA’nın uçacağı atmosfer şartları yerde yaratıldı ve motor denendi. Denemelere göre 2.1 litre hacme sahip dizel motor, 2300 devirde 0 - 20 bin feet (yaklaşık 6 bin 600 metre) irtifa arasında 170 beygir güç üretti. Oksijen miktarı azaldığı için motor gücünün düşmeye başladığı irtifa beklendiği üzere 20 bin feet oldu. Motor, 30 bin feet irtifada 130 beygir güç üretti. Hali hazırda uçan ANKA’da kullanılan mevcut motor ise 0 -11 bin feet irtifa arasında 155 beygir güç üretiyor. Bu karşılaştırma ile TEI’nin motoru için kritik irtifa kullanımda olandan iki kat yüksekte gerçekleşiyor. Yeni motor 30 bin feet irtifada mevcut motorun ürettiğinin üzerine yarısı kadar fazladan güç üretirken yakıtı yüzde 10- 11 oranında daha ekonomik tüketiyor. TEI’nin motoru mevcut motordan 5 kg daha ağır ancak uçuş performansı ile bu ağırlığın fazlası gücü sağladığı için ağırlık güç oranı da düzeliyor. Mevcut motor 30 bin feet irtifaya zorlanarak çıkarken geliştirilen motor 30 bin irtifada kalmıyor, 40 bin feet irtifaya daha da kolay çıkıyor. Bu durumda ANKA, 40 bin feet irtifaya (yaklaşık 13 bin 300 metre) çıkabilecek motora sahip olacak.
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Ve yerli motor üretildi! İlk onlar kullanacak
C4Defence’in edindiği bilgilere göre daha güçlü yerli motorun takıldığı ANKA için yer testleri yapılıyor. Yerli motor takılı ANKA’nın şubat sonuna kadar ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Yerli motor takılan ANKA pek çok avantaja birden kavuşacak. ANKA istenirse daha yükseğe çıkabilecek, daha uzun süre uçabilecek ve daha fazla faydalı yük taşıyabilecek.
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