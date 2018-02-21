Bakan açıkladı: Çalışma başladı, cezalar artacak!

Adalet Bakanı Gül, çocuğa yönelik cinsel istismarların önlenmesine yönelik kurulacak komisyonun yarın çalışmalara başlayacağını söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuk istismarına karşı tedbirlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yarın 6 bakanlıktan oluşan komisyonun çalışmalarına başlayacağını söyleyen Bakan Gül şunları söyledi;



"Çok verimli bir toplantının geçeceğini, buradan çıkan sonuçların da kurumlarda uygulanacağını da düşünüyoruz. Çocuklarımıza yönelik suçların, çocuklarımızın suça sürüklenmesi konusunda önerileri masaya yatıracağız.



ADANA'DAKİ OLAY İSTİSMAR DEĞİL, CİNAYET



Adana'da yavrumuza yapılan adice saldırı, iğrenç bir suçtur. Suçlamaların ötesinde bir cinayettir. Çocuk istismarın ötesinde o hainin yapmış olduğu istismarın ötesinde bir cinayettir.



KİMYASAL HADIM MASADA



Kimyasal hadım uygulaması da dahil olmak üzere tüm bu tedbirleri, yasa ile yapacaklarımızı, tüm enstrümanları masaya yatıracağız. Esasen suça giden yolları ortadan kaldırma, önleme, ıslah etme.

Bunun için ne gerekirse, asla geri durmadan bunları değerlendireceğiz. Başbakan ve Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Toplumun her kesimin duyarlılığı ile bu sorunları aşma çabası içinde olacağız. "