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Kuytul'un bağlantısı şok etti! Ders alan öğrenciler..

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Kuytul'un bağlantısı şok etti! Ders alan öğrenciler..
Adana polisinin, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik başlattığı soruşturmada "vakıf" adı altında faaliyet gösteren örgütün, DEAŞ ve El Kaide bağlantılarını ortaya çıkardı.
Kuytul'un bağlantısı şok etti! Ders alan öğrenciler.. Kuytul'un bağlantısı şok etti! Ders alan öğrenciler.. Kuytul'un bağlantısı şok etti! Ders alan öğrenciler..

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklandı, 5'i ev hapsi aldı, 3'ü serbest geri kalanlar ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Vakfın genel merkezinin bulunduğu binadaki aramalarda kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirildi. Mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetleri nedeniyle kayyum atanan vakfın şubeleri kapatılarak mühürlendi.

Kuytul'dan ders alanlar DEAŞ ve El Kaide'ye katıldı

Polisin yaptığı çalışmada vakfın kuruluş amacının dışında bir örgüt gibi çalıştığı, hiyerarşik yapı oluşturulduğu, bu yapıda Kuytul'un dışındaki üyelerin, "hocalar" olarak tanımlandığı tespit edildi. Örgütü, FETÖ'nün yaptığı gibi ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini hedef aldığı belirlendi. Buna göre örgüt, üye kazanmak için hedef aldığı öğrencilerin vakfa ait yurtlarda kalmalarını sağladı. Yurtta kalanlara örgütün ideolojisi doğrultusunda sözde "cihat" fikirleri empoze edildi. Yurtlarda kalanlara savaş görüntüleri izlettiren örgütün, devlete karşı isyan, ayaklanma içerikli kitapların okutulmasını sağladığı iddia edildi. Polis, bu yurtlarda Kuytul'dan ders almaya gelen öğrencilerin bir süre sonra DEAŞ ve El Kaide terör örgütüne katıldıklarını tespit etti.

Ayrıca il dışından hatta yurt dışından gelenlerin de Kuytul'un derslerine katıldığı ve DEAŞ'a katıldıkları bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi. Bunların en başında ise kendisi de ifadesinde Kuytul'dan ders aldığını söyleyen İncirlik Hava Üssü'ne ve Alevi derneklerine bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan Renat Bakıev oldu. Bunun dışında yine Adana'da yakalanan ve tutuklanan DEAŞ üyesi Muhammet Amın Sabr'ın da Kuytul'dan vakfa gelerek ders aldığı, sohbetlerine katıldığı belirlendi. Kuytul'dan uzun süre ders alan Davut Daşkıran, Recep Baltacı, Musap Ertaş ve İlyas Perk'in de El Kaide terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Davut Daşkıran'ın 2012 yılında Adana'da yapılan bir El Kaide operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığı daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalınca Fas'a kaçarak El Kaide'ye katıldığı belirlendi. Recep Baltacı'nın ise Adana'da Sıraç Eğitim ve Hizmet Vakfı kurup daha sonra Alevi derneğine giderek onları ölümlü tehdit edip yakalandıktan sonra serbest kalınca Suriye'ye geçerek burada EL Kaide terör örgütüne katıldığı aynı zamanda Taifetül Mansura isimli grup kurarak dersler verdiği öğrenildi.

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