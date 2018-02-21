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Türkiye'nin 2040'ta nüfusu kaç olacak? TUİK açıkladı

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Türkiye'nin 2040'ta nüfusu kaç olacak? TUİK açıkladı
TÜİK beklentisine göre Türkiye nüfusu, 2040 yılında 100 milyonu geçmesi bekleniyor.
Türkiye'nin 2040'ta nüfusu kaç olacak? TUİK açıkladı Türkiye'nin 2040'ta nüfusu kaç olacak? TUİK açıkladı Türkiye'nin 2040'ta nüfusu kaç olacak? TUİK açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 208-0-2018 dönemi nüfus projeksiyonlarıni açıkladı. Buna göre; demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması bekleniyor. Nüfus 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek değerine ulaşacak. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişi olacak.

Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve Türkiye İstatistik Kurumu Revizyon Politikası gereğince nüfus projeksiyonları yeniledi. Bu kapsamda, 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak, biri ana senaryo olmak üzere farklı doğurganlık ve göç varsayımlarını içeren üç ayrı senaryoya göre yeni nüfus projeksiyonları üretildi. Bu haberde de demografik göstergelerdeki mevcut eğilimlerin devam edeceği varsayımına dayanan ana senaryo sonuçlarına yer verildi.

İstanbul'un nüfusu 16,3 milyon olacak

Türkiye'de 2023 yılında, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına kıyasla 68 ilin nüfusu artarken, 13 ilin nüfusu azalacak. En yüksek nüfusa sahip ilk beş il sıralamasında ise bir değişiklik olmayacak. Buna göre, 2023 yılında İstanbul 16,3 milyon, Ankara 6,1 milyon, İzmir 4,6 milyon, Bursa 3,2 milyon ve Antalya 2,7 milyon nüfusa sahip olacak.

Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam edecek

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi artmakta ve nüfusumuz yaşlanmaya devam etti. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023'te 33,5, 2040'da 38,5, 2060'ta 42,3, 2080'de ise 45 olması beklendi. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında yüzde 8,7, 2023'te yüzde 10,2, 2040'da yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6 ve 2080'de yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı 2023'te yüzde 67,2, 2080'de yüzde 58,7 olacak
Çalışma çağında yer alan 15-64 yaş grubundaki nüfus oranının 2018 yılında yüzde 67,8, 2023’te yüzde 67,2, 2040'da yüzde 64,4, 2060'ta yüzde 60,4 ve 2080'de yüzde 58,7 olması bekleniyor. Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranının ise 2018 yılında yüzde 23,5, 2023’te yüzde 22,6, 2040'da yüzde 19,3, 2060'ta yüzde 16,9 ve 2080'de yüzde 15,7 olacağı öngörüldü.

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