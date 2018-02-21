21 Şubat 2018 Çarşamba6 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:19Güneş 07:44Öğle 13:24İkindi 16:21Akşam 18:52Yatsı 20:11
    • 18°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 115.235 1.59
  • Altın: 162,092 -0.25
  • Dolar: 3,7873 0.00
  • Euro: 4,6698 0.00

Putin zamanı geldi dedi! Gizli Suriye planı!

»
Rusya, üzerinde çalıştığı büyük Suriye planının ana maddelerini Amerika’yla kesinleştirmeye hazırlanıyor.
Putin zamanı geldi dedi! Gizli Suriye planı!
Putin zamanı geldi dedi! Gizli Suriye planı! Putin zamanı geldi dedi! Gizli Suriye planı! Putin zamanı geldi dedi! Gizli Suriye planı!

Afrin, Fırat’ın doğusu ve Deyrizor’u da kapsayan üç aşamalı planın ana hatlarını görüşmek üzere tüm Ortadoğu stratejisinin ve Suriye bağlamındaki Kürt politikasının ana mimarı olan Vitaly Naumkin 27 Şubat’ta Washington’a gidiyor.

Bu toplantı daha önce yapılacaktı ancak Türkiyeaçısından erken olduğu düşünülerek Rusyatarafından ertelenmişti. Zeytin Dalı Operasyonu’nun Rusya’yla daha önce konuşulduğu gibi bir aşamaya getirilmesinden sonra Putin artık zamanın geldiğini düşünerek Naumkin'i ABD'ye gönderiyor.

BÜYÜK OYUN

Rusya’nın stratejik hamlelerini iyi takip eden uzman Amerikan kaynaklarına göre, Naumkin’in “Suriye’de barış için imkânlar; Rusya’nın çıkarları ve rolü” başlıklı konuşmasında tartışmaya açacağı ve bir süredir Amerika’nın ilgili yönetim birimleriyle de konuştuğu plan şu ana noktalardan oluşuyor.

1- Amerika’ya göre Rusya, Zeytin Dalı Operasyonu öncesinde Türkiye’yle konuştuğunda Afrin şehrine girilmesi gerekmeden Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanacağını biliyordu. Rusya için önemli olan, Türkiye’nin o tehdidi ortaya koyacak askeri başarıyı göstermesiydi. Çünkü Rusya’nın nihai hedefi, bölgede Kürtler ile Suriye’nin anlaşmasını sağlamaktı.

2- Amerika, Rusya’yla yaptığı tüm görüşmelerde Afrin’den YPG güçlerinin çıkması gerekirse bunların Münbiç üzerinden Fırat’ın doğusuna geçirilmesini istedi. Ancak Naumkin’den önce Washington’a gizlice gelen ve benim bu köşede yazdığım Rusya’nın tüm istihbarat birimlerinin üst yöneticileri, bunun YPG’nin tamamen Amerika’nın kontrolüne bırakılması anlamına geleceğine ve buna izin verilmemesi gerektiğine Putin’i ikna etti.

3- Rusya, eğer Afrin’de Suriye ile Kürtler arasında bir anlaşma ve birlikte yaşama modeli oluşturulabilir ve modelin Türkiye’yi tehdit etmediği de gösterilirse bunun Fırat’ın doğusuna da model olabileceğini düşünüyor. Amerika ise Fırat’ın doğusu için, kabul edilmesi mümkün görülmeyen bağımsızlık harici bir planı net oluşturamamış, sadece DEAŞ’la mücadeleye kilitlenmiş durumda. Rusya’nın planında, Fırat’ın doğusu için Kürtlerle anlaşmaya varıldığı takdirde “Kuzey Irak modeli” çerçevesinde merkeze bağlı bir idari özerk yapı önerisi de var.

4- Deyrizor ise ancak bu aşamalar geçildikten sonra konuşulacak. Rusya, Suriye ile Kürtlerin enerji bölgesini birlikte yönetmesini ve enerji dağılımını iki tarafın ihtiyaçları doğrultusunda yapmasını düşünüyor.

5- Kültürel ve idari özerkliğe kadar gidebilen bu modelde ayrıca Kürt silahlı milislerinin Suriye ordusuyla birlikte çalışması da düşünülüyor. Örneğin, Fırat’ın doğusunda Türkiye sınırının güvenliğini sağlamakta Suriye askerinin aktif rol alması var kafalarda.

EĞER BU OLURSA...

Esas mimarının Rusya olduğu, Amerika’nın DEAŞ sonrası ne yapılacağına yönelik net bir planı bulunmadığı için kabul edeceği düşünülen model bu şekilde uygulanırsa, özetle şunlar olacak:

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALMIŞ OLACAK

- Suriye’nin bölünmezliğini savunan ve kuzeyde bir terör koridoru istemeyen Türkiye, istediklerini almış olacak. Afrin bölgesinin batısından başlayarak Irak sınırına kadar güney sınırının güvenliği de garanti altına alınmış olacak.

- Amerika’nın üzerinde çalıştığı bağımsız Kürdistan projesi rafa kalkacak.

- Türkiye’nin zaten işbirliği içinde olduğu Rusya, bölgede daha da önemli aktör haline gelecek. Amerika’nın İran’a bağlı milisler ile YPG milislerini çarpıştırma hayali de rafa kalkacak.

- Süreç iyi yönetilirse, ileride Kürtler ile Suriye’nin arasının tekrardan bozulma ihtimali açık bırakılmış olsa da bölgeye özlenen bir barış getirme şansı doğacağı düşünülüyor.

Tabii Washington’daki yönetim birimleri arasında dağınıklık var. Bu plana, ilgili birimlerden en az birinin tepki vermesi ihtimali de bulunuyor.

Bilgileri HaberTürk yazarı Serdar Turgut köşesinden paylaştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail, Filistinlilere ait binaları yıktıİsrail, Filistinlilere ait binaları yıktıİsrailli belediye yetkilileri işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir ev ve kuaför dükkanını "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.
Savaş gemileri yola çıktı! Karadeniz'de sular ısındıSavaş gemileri yola çıktı! Karadeniz'de sular ısındıABD'nin Karadeniz'de iki savaş gemisi birden konuşlandırarak Rusya'nın artan etkisine karşı bölgede askeri varlığını artırmayı hedeflediği belirtildi. İki ülke arasındaki gerilim, Karadeniz'de tansiyonu yükseltebilir.
Stockholm merkezinde şüpheli paket alarmıStockholm merkezinde şüpheli paket alarmıİsveç’in başkenti Stockholm’de kent merkezinde bir çöp kutusunda şüpheli bir obje bulundu.
Almanya'dan skandal NATO ve Afrin açıklamasıAlmanya'dan skandal NATO ve Afrin açıklamasıAlmanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, Türkiye'ye Afrin bölgesinde YPG'ye karşı sürdürdüğü askeri harekatı sona erdirme ve bölgeden çekilme çağrısında bulundu.
Putin zamanı geldi dedi! Gizli Suriye planı!Putin zamanı geldi dedi! Gizli Suriye planı!Rusya, üzerinde çalıştığı büyük Suriye planının ana maddelerini Amerika’yla kesinleştirmeye hazırlanıyor.
Almanya'dan Türkiye'ye küstah Afrin uyarısı!Almanya'dan Türkiye'ye küstah Afrin uyarısı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında Afrin'in kuşatma altına alınacağını söylemesinden sonra Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
  • Türkiye duyurdu! Yunanistan ve Rum kesimi karıştı21 Şubat 2018 Çarşamba 09:45
  • Bir kirli pazarlık daha! Esed garanti verdi21 Şubat 2018 Çarşamba 09:15
  • El üstünde karşılandı! Katar’da darbe peşindeler21 Şubat 2018 Çarşamba 08:45
  • Flaş Afrin açıklaması: Kimseyi desteklemiyoruz!21 Şubat 2018 Çarşamba 08:15
  • Esed konvoyunun geri çekilmesinin ardından BM’den Türkiye’ye Afrin çağrısı21 Şubat 2018 Çarşamba 08:00
  • 24 saatte katliam: 20'si çocuk 167 kişi öldü!21 Şubat 2018 Çarşamba 07:40
  • Afrin'de terör konvoyu böyle bombalandı21 Şubat 2018 Çarşamba 07:30
  • ABD'li sözcü: Derin kaygı duyuyoruz!21 Şubat 2018 Çarşamba 07:20
  • İran'da kriz büyüyor! Ahmedinejad’ı suçladı20 Şubat 2018 Salı 16:05
  • Yine katliam yaptılar: En az 45 ölü!20 Şubat 2018 Salı 14:37
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri