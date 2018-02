WhatsApp’taki şike yazışmalarını yayınladı!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grupta liderlik mücadelesi veren Adıyaman 1954 Spor ile 62 Pertek Spor arasında ‘şike’ iddiası ortaya atıldı.

Türkiye düşmanlığı nasıl bir şey görün!

7 yıldır sözüm ona Esed rejimi aleyhinde yayınlar yapan Batı medyası dün tornistan yaptı.

Hep birlikte Esed rejimini alkışlayan yayınlar yaptılar.

The New York Times.

The Wall Street Journal.

Washington Times.

Bloomberg.

Times.

Independent.

Reuters. (Reuters'in CIA kontrolünde olduğuna dair iddialar var)

Hepsi!

Hep birlikte Esed rejiminin "Kürtlerle anlaşıp Türkiye'yi kovacağını" yazdılar.

Farklı cümlelerle Esed rejiminin nasıl da doğru bir karar verdiğini duyurdular.

Washington Times, haberin başlığını "Suriyeli Kürtler ve Rejim Güçleri, Türk Güçlerini Afrin'den Atmak İçin Anlaştı" diye verdi.



Çıkan haberlerde sadece bu "anlaşma" dolayısıyla duyulan memnuniyet ve Esed rejimine duyulan minnet vurgulanmıyor.



Aynı zamanda bu "anlaşma" sonrasında Rusya'yla Türkiye'nin arasının açılma ihtimalinden de büyük bir keyifle söz ediliyor.

Halbuki ortada gerçekten böyle bir anlaşma var mı, bunu kimse sormuyor.

Yok.



Uluslararası haber ajansı diye Reuters'i izleyeceklerine Anadolu Ajansı'nı izleseler böyle bir anlaşma olmadığını da görecekler.

Hem diyelim böyle bir anlaşma yapıldı, bu Türkiye'yi durdurabilir mi?

Dert gerçeği yansıtmak değil ki.

Manipülasyon yapmak, PKK propagandasını her koşulda sürdürmek.

Bunun en açık örneğini yine dün The New York Times'ta gördük.

Gazete Suriye'deki YPG bölgelerini bir kez daha ululamış!

"Savaşta Ölenlerin Şan Kazandığı Suriye'nin Kürt Bölgesi" diye atmış haberin başlığını.

Ölen PKK'lı/YPG'li teröristler övülmüş haberde.

Ve bu teröristlerin nasıl terör örgütü tarafından kutsandığı anlatılmış.

Aynen alıntılıyorum: "Kuzey Suriye'deki her müzede onların portreleri var. İsimleri caddelere veriliyor, billboardlarda anılıyorlar. Onlar Kürtlerin Suriye'deki 6 yıllık ihtilafadahil olmasıyla savaşta ölenler, onlar bilhassa SDG'nin Kürt birliklerindeki savaşçılar ve her yerdeler..." Onlar dediği PKK'lı teröristler...

Neyin ne olduğu çok açık.

Bütün bunların altında Türkiye düşmanlığı var.

Bu Türkiye düşmanlığını da Erdoğan düşmanlığı ile meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Bilgileri Sabah yazarı Fahrettin Altun köşesinden paylaştı

62 Pertek Spor'un masörü Muammer Gönül ile Adıyaman 1954 Spor'un kalecisi Lokman Atakal arasında geçen WhatsApp yazışmaları kamuoyuyla paylaşıldı.



62 Pertek Spor'un masörü Muammer Gönül'ün, Kaleci Lokman Atakal ile yaptığı yazışmada, ‘Bizi şampiyon yap', ‘Onlara bir maç kaybettir', ‘Talebin neyse söyle', ‘Tedavi masrafları dahil seni tatmin edecek bir şey olur', ‘Kapı açık, her şey sana bağlı' ifadeleri yer alıyor.

Karşılıklı yapılan yazışmalar Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Kaleci Lokman Atakal ve Kulüp Basın Sözcüsü Kürşat Harmanda'nın katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

‘HELAL SÜT EMMİŞ OLDUĞU İÇİN BU YAZIŞMAYI PAYLAŞTI’

Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, yaşananlar için ‘çirkin' yakıştırmasını yaparak, bu işin peşini bırakmayacaklarını dile getirdi. Başkan Hüseyin Koç, “Başımıza üzücü bir olay geldi. Bırakın rakip takımları, hakemleri, bizim oyuncularımıza kadar sızmaya kalkıştılar. Birkaç gün önce kalecimizin daha önceden tanıştığı 62 Pertek Spor'un masörü ile bir WhatsApp yazışması var. Sporcumuz helal süt emmiş olduğu için bu yazışmayı bizimle paylaştı. Biz de kamuoyunda bunu basın yoluyla bu tür işlerin bir daha olmaması için paylaşma gereği duyduk.

Sporcumuza çirkin bir teklifte bulunarak, kendilerini şampiyon yapmasını istiyor ve Adıyaman 1954 Spor'un kaybettiği maçlar için maddi ve manevi destek çıkacaklarını ifade ediyor. Kendisini tatmin edecek rakamlar olacağını beyan ediyor. Karşımızdaki kulüp çıkıp, bu işin kendileriyle alakası olmadığını, haberdar olmadıklarını söyleyebilir.

‘NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ’

Ancak bunu kesinlikle kabul etmiyoruz ve buna da kimse inanmaz. Kentimize hizmet olsun, gençliğe hizmet olsun, spora hizmet olsun diye çırpınırken, birileri çıkıp senin emeğini hiçe sayarak, şike ile teşvikle hakkı olanın şampiyonluğunu çalıyor. Biz bunların önüne geçmek adına ve sporun temizlenmesi adına ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Başkan Koç, konuyla ilgili gerekli yerlere başvuru yapacaklarını sözlerine ekledi.

TEKLİFİ YAPAN MASÖRDEN AÇIKLAMA

İddiaların hedefinde olan 62 Pertek Spor Masörü Muammer Gönül ise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yapılan yazışmanın arkasında kimsenin olmadığını dile getirerek, “Bu muhabbetin ardında kimse aranmasın. Bu sadece benle Lokman arasında yaşanmıştır” diyerek 82 Pertek Spor camiasından özür diledi. Masör Muammer Gönül, ayrıca takımla ilişkisinin kesildiğini belirtti.

Adıyaman 1954 Spor Spor Toto BAL 2. Grup’ta 43 puanla lider, 62 Pertek Spor ise 40 puanla ikinci sırada yer alıyor.