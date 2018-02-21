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FETÖ'cüler sapkınlıkta sınır tanımamış

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Eski komiser yardımcısı M.K, bir örgüt üyesinin komiser yardımcılığı sınav sorularını vermesi karşılığında, "Elimi Kur'an say ve yemin et" diyerek elini tutup yemin ettirdiğini anlattı.
FETÖ'cüler sapkınlıkta sınır tanımamış
FETÖ'cüler sapkınlıkta sınır tanımamış FETÖ'cüler sapkınlıkta sınır tanımamış FETÖ'cüler sapkınlıkta sınır tanımamış

Sivas'ta, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında  açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan komiser yardımcısı M.K,  örgütün çaldığı sınav sorularını kendisine verirken yaptığı sapkınlığı ifşa etti.  İtirafçı eski polis M.K, mahkemeye verdiği ifadesinde, FETÖ ile ilk  irtibatının Van'ın Gevaş ilçesinde görev yaptığı sırada olduğunu söyledi.

Göreve başladıktan sonra büroda görev yapan polis memuru S.K'nın  kendisiyle yakın ilişki kurduğunu, bir müddet sonra kendisini evine çay içmeye  davet ettiğini aktaran M.K, "Evde Kur'an-ı Kerim okundu. Bir üniversite öğrencisi  ise okunanları bize anlatmaya çalışıyordu ama anlaşılmıyordu. Bir şey  anlamadığımı söyledim, bunun üzerine E.B, 'Anlamanıza gerek yok, kulağınızın  duyduğu kelimeler kalbinize işliyor' dedi." ifadelerini kullandı. M.K, sohbetlerde sorumlularının komiser yardımcılığı sınavına girmesi  yönünde kendisine telkinlerde bulunduğunu, "Kamuran" adlı kişinin yanına gelerek,  "Ramazanda içki içen, rüşvet alan adamların başımıza amir olmasını değil sizin  gibi güzel abilerimizin komiser olmasını isteriz." demesi üzerine sınava  girdiğini ve 2009 yılında komiser yardımcılığı sınavını kazandığını belirtti.

 

Komiserlik sınavına 3 gün kala Kamuran'ın kendisini akşam saatlerinde  aradığını dile getiren M.K, şunları anlattı:  "Van Gölü'nün kenarına gittik, Oğuz isimli şahıs elimi tuttu, 'Elimi  Kur'an say ve yemin et, eşin hatta hoca efendi dahi gelse birazdan olacakları  kimseye söylemeyeceksin' diyerek bana yemin ettirdi. Daha sonra çantasından  çıkardığı 3-4 sayfa önlü arkalı komiserlik sınavı sorularını verdi. Bunlara  çalışmamı istedi, bu kağıtta 100 soru cevaplarıyla vardı. Sınava girdiğim zaman  80 sorunun bana daha önceden verilmiş sorular olduğunu gördüm, 87 puan alarak  sınavı kazandım. Bana verilmiş 80 sorunun 62 tanesini doğru yapmışım. Cevap  anahtarına göre 18 tane soru ara ara yanlış yapılmıştı. Yanlış şıkların kasıtlı olarak yakalanmamak amacıyla yapıldığını düşünüyorum."

Komiserlik kursu için daha sonra İstanbul'a gittiğini ve FETÖ'cü sıra  arkadaşı H.T'nin kendisiyle ilgilendiğini belirten M.K, daha sonra tanıştığı C.A.  vasıtasıyla da İstanbul'da 7-8 komiser yardımcısı kursiyerle sohbetlere  katıldığını söyledi.

FETÖ'CÜ KOMİSERLERİ DERSHANEDEN DAĞITIM YAPMIŞLAR 

Kursun tamamlanmasının ardından atamaların başladığını, eşinin  İstanbul'u istediğini ancak kurada Ankara'yı çektiğini aktaran M,K, şöyle devam  etti: "Becaiş hakkımız vardı, bunun üzerine Bursa'yı istedim ve tanımadığım  biriyle becaiş yaptım. Kurayı çekince C.A, 'Sarıyer'de bir yere gideceğiz' dedi.  Bir dershaneye gittik, içeri girdiğimizde kapılarda iller yazıyordu, kim kurada  hangi ili çekmiş ise o sınıfa giriyordu. İçeride yaklaşık 300 kursiyer vardı,  Bursa odasına girdim. Burada 12-13 kişi vardı, herkes tanıştı, birbirlerinin  numarasını aldı. İçeri bir sivil girip burada bulunan herkesin numarasını aldı.  Daha sonra buradan herkesi görev yapacağı yere dağıttı. Bursa Osmangazi Çekirge  Polis Merkezi'nde grup amiri olarak göreve başladım. 2012 yılında Yalova  Armutlu'da okuma kampı düzenlendi, 3 gün orada kaldık. 5 daire tutmuşlardı, 4  dairede kadınlar, 1 dairede ise erkekler kalıyordu. Günde iki saat ailemiz ile  görüşmek için vakit veriyorlardı. Bu kampta komiserler ve iki tane sohbet abisi  vardı."  M.K, komiserlik kursunun sonunda Cihan FM'nin verici parası için  çeyrek altın verdiğini de belirtti.

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