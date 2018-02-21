Aydın konuşmasında şunları söyledi:"Dün gece menfur bir olay gerçekleşti. Hepimizi derinden üzdü, derinden sarstı. Gerçekten bu olayı tarif edecek bir söz bulamıyorum. Bu olayı lanetliyoruz. Rabbim hayatlarına kıyılan kardeşlerimizin mekanlarını cennet etsin. Geride kalan kardeşlerimize sabırlar versin. Toplumumuzda böyle olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz
Bütün jandarma ekiplerimiz ciddi bir çalışma yaparak zaten zanlıyı yakaladılar. Adli makamlara teslim ettiler. Bundan sonra cezası adli makamlar tarafından tayin edilecek. Ne olursa olsun hiçbir şey gidenleri geri getiremeyecek. Ancak hiçbirimizin kabul edemeyeceği bu olayı gerçekleştirenin, en azından şuanda yargının elinde olması bizi teselli etti. Hepimizin başı sağolsun.
Gerçekten insanı güzel, havası güzel, namı güzel Koca Seyitin memleketinde böyle bir olayın olması hepimizi çok ama çok üzdü. Bu şekilde memleketimizin gündeme gelmiş olması hiçbirimizin kabul edebileceği bir durum değil maalesef. Ancak bazen de oluyor. Rabbim bizlere sabırlar versin" dedi.
Mahalledeki camide kılınan cenaze namazına Havran Kaymakamı Şeref Aydın ile birlikte Havran Belediye Başkanı AK Partili Emin Ersoy ve mahalle sakinleri katıldı. Yakınları gözyaşı döküp, yaşanan katliama tepki gösterdi. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri Hüseyinbeşeler mezarlığına defnedildi.
KATİLİN İLKİ İFADESİ KAÇIRMAK İSTEDİM AMA...
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderilen Ali Saralın mahkemedeki ifadesinde, Çetinkaya ailesinin evine son kez konuşmak amacıyla gittiğini, iki yıl önce istedikleri Gülşen Çetinkayayı bu kez kaçırmak istediğini söylediği, konuşmanın tartışmaya dönmesi üzerine de etrafa ateş etmeye başladığını anlattığı öğrenildi.
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Türkiye'nin konuştuğu katilin ilk ifadesi
Aydın konuşmasında şunları söyledi:"Dün gece menfur bir olay gerçekleşti. Hepimizi derinden üzdü, derinden sarstı. Gerçekten bu olayı tarif edecek bir söz bulamıyorum. Bu olayı lanetliyoruz. Rabbim hayatlarına kıyılan kardeşlerimizin mekanlarını cennet etsin. Geride kalan kardeşlerimize sabırlar versin. Toplumumuzda böyle olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz
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