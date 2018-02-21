Adnan Oktar kedicikleri sildi!

Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalı 8 yıldır yayın yapıyor. "Kediciklerim" dediği kadın takipçileri de 8 yıldır Oktar'la beraber program yapıyordu.



Fakat en son kanalla ilgili yazılan RTÜK raporunda kanalda din ve kadın istismarı yapıldığı bilgisi yer aldı.

Bu konuyla ilgili DW'ye konuşan Oktar şunları söyledi: Hanım arkadaşlarda dekolte olmasın dediler, hanım arkadaşlar artık programa çıkmıyor. Kökten çözümcüyüm ben.



Adnan Oktar’a “Siz şeyh misiniz” sorusu da yöneltildi. Adnan Oktar ise bu soruyu reddederek "Ben bilmem böyle işleri" diyerek yanıt verdi.



Adnan Oktar homoseksüel lobisinin de kendisini kıskandığını ve tutuklatmak istediğini sözlerine ekledi.

''AKLİ DENGESİ BOZUK''

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Oktar'a 'akli dengesi bozuk' ifadesini kullanmasıyla başlayan ve Oktar'ın "Kerhanelerden alınan vergilerle maaşlarınız ödeniyor" ifadesiyle alevlenen tartışma sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internetten yayınlanan programlara da müdahalesi gündeme gelmişti