YPG'den Esed'in askerleriyle ilgili flaş açıklama

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e "halk güçleri" olarak nitelendirilen bir grubun gireceğini açıklamıştı. Dün Afrin'e girmeye çalışan terörist gruplar, Türk topçusunun ateşi üzerine bölgeden geri çekilmişti.
Suriye ordusuna bağlı teröristlerin Afrin’e girmesine ilişkin terör örgütü YPG’den açıklama geldi.
Terör örgütü YPG'nin sözde sözcüsü Nuri Mahmud’un açıklamaları şöyle:
"Bugün (dün) Suriye ordusuna bağlı bir grup Suriye sınırının savunmasında yer almak üzere Afrin topraklarına geçti. Ve geçer geçmez Türk devletinin bombardımanıyla yüz yüze kalmış ve iki Suriye askeri ölmüştür."