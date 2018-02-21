21 Şubat 2018 Çarşamba6 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:19Güneş 07:44Öğle 13:24İkindi 16:21Akşam 18:52Yatsı 20:11
    • 18°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 115.235 1.59
  • Altın: 162,092 -0.25
  • Dolar: 3,7873 0.00
  • Euro: 4,6698 0.00

Faiz ve enflasyon için seferberlik çağrısı

»
Faiz ve enflasyon için seferberlik çağrısı
Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde düzenlenen DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda faiz ve enflasyona yönelik seferberlik çağrısında bulundu.
Faiz ve enflasyon için seferberlik çağrısı Faiz ve enflasyon için seferberlik çağrısı Faiz ve enflasyon için seferberlik çağrısı

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Alın terinden daha ziyade akıl terinin hakim olacağı bir dünyadan bahsediyoruz. Artık her şey elektronik ortamda yapılır hale geldi.

 

-Ülkemize 15 yıldır devam eden güven ve istikrar Türkiye'yi bugünlere taşıdı bu bir gerçek. Türkiye ekonomisi 3 kat büyüdü.

-Güven ve istikrar ülkemizin geleceği için olmazsa olmazımızdır.

-Bu ülke topraklarında bu ülkenin hukukuna kanununa bağlı bütün şirketler yerli ve millidir. Adının ne olduğunun önemi yok. Türkiye'de faaliyet gösteriyor, istihdam oluşturuyor, yatırım yapıyor, katma değer yapıyor...

-Hükümet olarak sahun cumhurbaşkanımızın önderliğinde 15 yıldır ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için sektörün bizden beklediği reformları yapıyoruz. Yatırımcının önündeki engelleri kaldırıyoruz.

-Teknoloji şirketleri daha çok gelecek vaadediyor.

- Neden faizler istediğimiz düzeyde değil. Neden enflasyonu beklentiler noktasında gerçekleştiremedik. Bunun cevabını biliyoruz. Bu ortak bir sorundur. Bunu bir seferberlik içerisinde hep beraber yapmamız gerekiyor. El birliği ile faiz ile enflasyonu sürdürülebilir seviyelere getirmek zorundayız. Bütün sektörler ile teker teker toplanıyoruz. Mart ayının ortasında değerlendirmemizi yapıp gerekli açıklamayı yapacağız.

- Enflasyonu yüzde 7'lerin altına çekmek zorundayız.

- 2017 için felaket senaryoları yazanlar 3 defa arka arkaya düzeltme yayımlandılar.

- 15 Temmuz'u başka bir ülke yaşasaydı darmadağın olurdu, ayakta kalması mümkün olmazdı.

- 2018, 2017'den daha iyi olacak bundan emin olabilirsiniz. Türkiye'nin bu gücü var. Türkiye özel sektör yatırımlarıyla büyüyor.

İmalatçılarla konuştuk, konut sektörü, hizmet sektörü ile konuştuk. Sonra alt alta yazdık KGF başta olmak üzere bir seri yasal düzenleme ile 2017'de herkesi şaşırtan sonucu elde ettik. 2018, 2017'den daha iyi olacak.

"Zenginlik batıdan doğuya girderken Türkiye'den geçiyor"

Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor. Zenginlik merkezleri batıdan doğuya giderken Türkiye'den geçiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kozmetik fabrikası cinsel hap fabrikası çıktıKozmetik fabrikası cinsel hap fabrikası çıktıİstanbul da bir kozmetik fabrikasına düzenlenen baskında, onbinlerce paket cinsel içerikli hap ele geçirildi. Show roomunda cinsel hap teşhiri yapılan fabrikanın sahibi gözaltına alındı.
PKK depoyu satın alıp 40 gün tünel kazmış!PKK depoyu satın alıp 40 gün tünel kazmış!Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasına 11 Nisan 2017 tarihinde tünel kazılarak düzenlenen bombalı saldırıda 1'i polis 3 emniyet mensubunun şehit olmasına ilişkin soruşturma tamamlandı.
16 yaşındaki Yiğit Apple’ın 'Teşekkür' listesinde16 yaşındaki Yiğit Apple’ın 'Teşekkür' listesinde'Siri ve Safari’nin güvenlik açıklarını bularak Apple’ın onur listesine giren 16 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, bu defa da şirketin 14 Şubat’ta güncellediği internet sitesindeki ek teşekkür listesine girmeyi başardı.
Hepsi birden gönüllü olunca kura çekildi!Hepsi birden gönüllü olunca kura çekildi!Muş'ta Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Özel Harekat Polislerinin tamamı gönüllü olunca aralarında kura çekimi yapıldı.
'İttifak paketi' Meclis'e sunuldu'İttifak paketi' Meclis'e sunulduAK Parti ve MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin ardından ittifak paketi bugün Meclis'e sunuldu. Paket, TBMM'ye AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile sunuldu.
Erdoğan yeni hedefi açıkladı: İnsansız tank...Erdoğan yeni hedefi açıkladı: İnsansız tank...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki 11. Kalkınma Planı Tanıtım toplantısında yeni hedefleri açıkladı.
  • Gelinli, kayınvalideli uyuşturucu çetesi...21 Şubat 2018 Çarşamba 14:42
  • Afrin'den sıcak görüntü! İşte ele geçirilen silah21 Şubat 2018 Çarşamba 14:40
  • Yahudi vekilden suud itirafı!21 Şubat 2018 Çarşamba 14:27
  • Türkiye'nin konuştuğu katilin ilk ifadesi21 Şubat 2018 Çarşamba 14:20
  • Taksim Meydanı’nda dehşet anları!21 Şubat 2018 Çarşamba 14:04
  • 'Çiftlik Bank' hakkında açıklama21 Şubat 2018 Çarşamba 14:04
  • Faiz ve enflasyon için seferberlik çağrısı21 Şubat 2018 Çarşamba 14:01
  • FETÖ'cüler sapkınlıkta sınır tanımamış21 Şubat 2018 Çarşamba 14:00
  • Dizi filmi izleyen polis hemen harekete geçti!21 Şubat 2018 Çarşamba 13:58
  • Apple onun peşine düştü21 Şubat 2018 Çarşamba 13:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri