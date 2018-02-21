Faiz ve enflasyon için seferberlik çağrısı

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Alın terinden daha ziyade akıl terinin hakim olacağı bir dünyadan bahsediyoruz. Artık her şey elektronik ortamda yapılır hale geldi.

-Ülkemize 15 yıldır devam eden güven ve istikrar Türkiye'yi bugünlere taşıdı bu bir gerçek. Türkiye ekonomisi 3 kat büyüdü.

-Güven ve istikrar ülkemizin geleceği için olmazsa olmazımızdır.

-Bu ülke topraklarında bu ülkenin hukukuna kanununa bağlı bütün şirketler yerli ve millidir. Adının ne olduğunun önemi yok. Türkiye'de faaliyet gösteriyor, istihdam oluşturuyor, yatırım yapıyor, katma değer yapıyor...

-Hükümet olarak sahun cumhurbaşkanımızın önderliğinde 15 yıldır ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için sektörün bizden beklediği reformları yapıyoruz. Yatırımcının önündeki engelleri kaldırıyoruz.

-Teknoloji şirketleri daha çok gelecek vaadediyor.

- Neden faizler istediğimiz düzeyde değil. Neden enflasyonu beklentiler noktasında gerçekleştiremedik. Bunun cevabını biliyoruz. Bu ortak bir sorundur. Bunu bir seferberlik içerisinde hep beraber yapmamız gerekiyor. El birliği ile faiz ile enflasyonu sürdürülebilir seviyelere getirmek zorundayız. Bütün sektörler ile teker teker toplanıyoruz. Mart ayının ortasında değerlendirmemizi yapıp gerekli açıklamayı yapacağız.

- Enflasyonu yüzde 7'lerin altına çekmek zorundayız.

- 2017 için felaket senaryoları yazanlar 3 defa arka arkaya düzeltme yayımlandılar.

- 15 Temmuz'u başka bir ülke yaşasaydı darmadağın olurdu, ayakta kalması mümkün olmazdı.

- 2018, 2017'den daha iyi olacak bundan emin olabilirsiniz. Türkiye'nin bu gücü var. Türkiye özel sektör yatırımlarıyla büyüyor.

İmalatçılarla konuştuk, konut sektörü, hizmet sektörü ile konuştuk. Sonra alt alta yazdık KGF başta olmak üzere bir seri yasal düzenleme ile 2017'de herkesi şaşırtan sonucu elde ettik. 2018, 2017'den daha iyi olacak.

"Zenginlik batıdan doğuya girderken Türkiye'den geçiyor"

Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor. Zenginlik merkezleri batıdan doğuya giderken Türkiye'den geçiyor.