Yahudi vekilden suud itirafı!

Suudi Arabistan ile İsrail sağı arasında birlik var
İsrailli Milletvekili, Ortak Liste Partisi Genel Başkanı Ayman Odeh, Hizbullah’a yakın El Meyadin kanalında konuştu. Odeh, “İsrail sağ kanadı ile Suudi Arabistan arasında doğrudan bir birlik var ve bu utanç verici.” İfadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'dan Filistin'e akıl almaz teklif
Hizbullah’a yakın El Meyadin kanalında konuşan Odeh, Filistin Başkanı Abbas’ın Riyad’ın kendisine teklif ettiği barış planını kabul etmediğini iddia etti. Sözü geçen barış planında Filistin’in başkenti Abu Dis olarak kararlaştırılmıştı.
Netanyahu'nun zayıflaması sağ kanadı zayıflatacak
Genel Başkan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hakkında açılan yolsuzluk soruşturmaları sebebiyle yakın bir gelecekte gücünü kaybedeceğini ve Netanyahu’nun yenilgisinin İsrail sağına ve Batı Şeria’daki yerleşkelere zarar vereceğini öne sürdü.