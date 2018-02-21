Almanya'dan skandal NATO ve Afrin açıklaması

Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, Türkiye'ye Afrin bölgesinde YPG'ye karşı sürdürdüğü askeri harekatı sona erdirme ve bölgeden çekilme çağrısında bulundu.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Hardt, "Bu harekatın orantısız olduğunu düşünüyorum" dedi. "Türk hükümetinin bu harekatı hızlı bir biçimde sonlandırması ve Suriye'yle sınırının kontrolüne odaklanmasının akıllıca olacağı kanısındayım" diye konuşan Hardt, NATO'nun üst siyasi karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi'nin (NAC) de Türkiye'ye karşı bu tutumu benimsemesi gerektiğini belirtti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Türkiye'de AWACS misyonu çerçevesinde Konya'daki NATO üssünde konuşlanmış Alman askerlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Hardt, askerlerin buradan çekilmesinin bir hata olacağını kaydetti ve Türkiye'nin bu uçakları Suriye'de düzenlediği harekat için kullanmasının söz konusu olmadığını aktardı.

'NATO'YA GEREK YOK'

Öte yandan Hardt, Türkiye'nin henüz Suriye'yle savaş halinde olmadığını düşündüğünü söyledi. Buna rağmen Türkiye'nin bir şekilde Suriye'deki çatışmanın içine çekilme tehdidinin mevcut olduğunu düşündüğünü belirten Hardt, bunun Türkiye için tehlikeli olduğunu savundu. NATO Antlaşması'nın 5. maddesinde geçen 'bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği' ifadesi çerçevesinde ittifakın kolektif güvenlik ilkesine de değinen Hardt, NATO için şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.