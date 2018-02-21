'İttifak paketi' Meclis'e sunuldu

AK Parti ve MHP arasında 9 toplantı yapıldı, 23 saate yakın mesai harcandı. 26 maddelik bir teklif ortaya çıktı.
İttifak teklifi Ak Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla Meclis'e sunuldu.
Seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, mahalli idareler kanunu ve milletvekilliği kanunu ile ilgili düzenleme yapıldı, ittifakın önündeki yasal engeller kaldırıldı.
İttifakın adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Cumhur' olarak açıklamıştı. İsim önerisi Bahçeli'den gelmişti.
Yüzde 10 seçim barajının korunması, ittifaka katılacak partilerin toplam oyunun değerlendirilmesi düzenlemenin maddeleri arasında. Partiler ittifaka ilişkin ön mutabakatı YSK'ya sunacaklar.
Bugün saat 16:00'da iki partinin kurmayları düzenleyecekleri basın toplantısı ile ittifak taslağının detaylarını paylaşacak.