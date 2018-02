Hepsi birden gönüllü olunca kura çekildi!

Özel Harekat Müdürlüğü bahçesinde Afrin'e gidecek polisler için bir uğurlama töreni düzenlendi. Burada Polis Özel Harekatı selamlayan Vali Aziz Yıldırım, onlarla birlikte yemeğe geçti. Yemeğin ardından bahçeye inen polisler için kurban kesilip dualar edildi ve helallik alındı.

HEPSİ GÖNÜLLÜYDÜ, KURA ÇEKTİK ARALARINDA



Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, daha önce Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'la yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak, "Geçenlerde Emniyet Müdürümüze sordum. Bizim Özel Harekatçılarımızdan da Afrin'e giden var mı diye, "var" dedi. Nasıl belirledik dedim. "Gönüllülük esasına göre" dedi. Peki gönüllü yeterince çıktı mı dedim. "Hepsi gönüllüydü kura çektik aralarında" dedi. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Çok şey planladım söylemek için fakat sizin bu fedakarlık ve kahramanlığınız karşısında içinde bulunduğun yoğun duygu nedeniyle pek çoğunu sarf edemiyorum. Ama bilin ki bizlerin gönlü sizlerle, bu milletin gönlü sizlerledir. Vatanın bekası için bizden sonrakilere daha güzel bir Türkiye bırakmak için, daha güzel, daha güçlü bir devlet bırakabilmek için hepimizin fedakarlık yapması gerekiyordu siz öncüler oldunuz. Burada ben dahil bütün arkadaşlarınız sizin yerinizde olmayı çok arzu ederdik bunu bilesiniz. İnşallah sağlıcakla gidecek ve sonunda da görevlerinizi yapmış bir vaziyetle sağlıcakla, muzaffer bir şekilde döneceksiniz. Biz de sizlere dualar edeceğiz inşallah. Her halükarda kazanıyoruz. Şehit de olsak kazanıyoruz, gazi kalsak da kazanıyoruz, cephedeki kahramanlarımıza dua etsek de kazanıyoruz, yeter ki her şeyi Allah rızası için yapalım, yeter ki her şeyi bu vatan, milletin bekası için yapalım, yeter ki her şeyi gönlümüzden gelerek vatan sevgisi ile yapalım. Rabbim sizleri muhafaza etsin inşallah" ifadelerini kullandı.



Törene Muş Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polisler katıldı.