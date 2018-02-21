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Türk Hava Yolları personel arıyor!

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Türk Hava Yolları personel arıyor!
Türk Hava Yolları (THY) kadrosunu yeni personellerle güçlendirmek istiyor.
Türk Hava Yolları personel arıyor! Türk Hava Yolları personel arıyor! Türk Hava Yolları personel arıyor!

Türk Hava Yolları, personel açığını gidermek ve kadrosunu zenginleştirmek için resmi internet sitesinden personel alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre Türk Hava Yolları, Bilişim Teknolojileri departmanında görevlendirmek için part time personel alımı yapacak. Peki THY'nin açtığı ilana başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

THY İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Türk Hava Yolları'nın söz konusu ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, ilana kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Kurum, İlan kriterlerini sağlayan adayların tümü, Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edileceğini ve ilanın yeteri kadar başvuru gelene kadar yayında kalacağını duyurdu.

 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Türk Hava Yolları'nın söz konusu ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, ilana kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Kurum, İlan kriterlerini sağlayan adayların tümü, Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edileceğini ve ilanın yeteri kadar başvuru gelene kadar yayında kalacağını duyurdu.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Bilişim sektörüne kendini yakın hisseden ve Bilgi Sistemleri kapsamındaki faaliyetlere ilgili

Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan

Ekip çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek olan

Proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip

Düzenli raporlama ve dokümantasyona önem veren

MS Office araçlarını çok iyi bilen

Araştırmayı ve öğrenmeyi seven, teknolojiyi ve yenilikleri takip eden

Sürekli kendini geliştirme eğiliminde olan

Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek

İnsan ilişkileri kuvvetli, güler yüzlü, ikna yeteneği yüksek

İyi derecede İngilizce bilmek

THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK?

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin bazı bölümlerinden alım yapacağını açıklayan THY, yayımladığı ilanda aşağıdaki bölümlerinden birinde öğrenimine devam eden ve belirtilen bölümlerde lisans 3.sınıf öğrencisi olan ve belgeleyebilen öğrencilere başvuru hakkı veriyor. İşte başvuru yapabilecek bölümler…

Adli Bilişim Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar-Enformatik

Bilişim Sistemleri

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilişim Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım (Endüstri Ürünleri Tasarımı )

Enformasyon Teknolojileri

Enformatik

Görsel İletişim Tasarımı

Grafik Tasarımı

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

İşletme Enformatiği

İşletme Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Matematik

Matematik Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Üretim Sistemleri Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Yazılım ve Bilişim Mühendisliği

Yönetim Bilişim Sistemleri

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