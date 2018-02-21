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Savaş gemileri yola çıktı! Karadeniz'de sular ısındı

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Savaş gemileri yola çıktı! Karadeniz'de sular ısındı
ABD'nin Karadeniz'de iki savaş gemisi birden konuşlandırarak Rusya'nın artan etkisine karşı bölgede askeri varlığını artırmayı hedeflediği belirtildi. İki ülke arasındaki gerilim, Karadeniz'de tansiyonu yükseltebilir.
Savaş gemileri yola çıktı! Karadeniz'de sular ısındı Savaş gemileri yola çıktı! Karadeniz'de sular ısındı Savaş gemileri yola çıktı! Karadeniz'de sular ısındı

CNN'e konuşan ABD'li bir askeri yetkili, Rusya'nın artan etkisine karşı ABD Donanması'nın Karadeniz'de askeri varlığını artıracağını söyledi.

Yetkili, Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderen ABD'nin, bu adımla Rusya'nın ABD'nin bölgedeki askeri varlığına tepkisini engellemek istediğini belirtti.

 

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, USS Carney destroyerinin, halen bölgede bulunan USS Ross'a ek olarak cumartesi günü Karadeniz'e gönderildiği belirtilmişti. Savaş gemisinin geliş amacının, ‘deniz güvenliğini artıracak operasyonlara katılmak' ve ‘bölgedeki istikrarı güçlendirilmek' olduğu ifade edilmişti.

ABD Donanması'nın Twitter'daki paylaşımında da, USS Carney gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçişi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü gösteren bir fotoğraf kullanılmıştı. 

Rusya da fırkateyn gönderdi

CNN, ABD'nin geçen temmuz ayından bu yana ilk defa iki savaş gemisini birden Karadeniz'de konuşlandırdığına dikkat çekti. Haberde, Rusya'nın da pazar günü tatbikat için bir fırkateyn ve iki devriye gemisi gönderdiği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı, geçen ay Karadeniz üzerinde seyreden Donanma'ya ait bir keşif uçağının Rus Su-27 tipi bir jet tarafından tehlikeli bir şekilde engellendiğini duyurmuştu.

ABD ile beraber NATO ülkelerinin, Rusya'nın Karadeniz'deki varlığına karşı bölgede faaliyetleri artırdığı belirtilen haberde, bu durumun Karadeniz'de tansiyonu yükseltebileceği vurgulandı. Bölgede gerilim, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi sonrasında artmıştı.

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