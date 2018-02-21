İsrail, Filistinlilere ait binaları yıktı

İsrailli belediye yetkilileri işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir ev ve kuaför dükkanını "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıktı.

Onlarca İsrail polisi eşliğinde gelen ekipler, Şuafat Mahallesi'nde beş kişinin yaşadığı tek katlı bir evi ve Beit Hanina Mahallesi'nde bir kuaför dükkanını yıktı.

AA muhabirine konuşan Şuafat'taki evin sahibi Salih Ebu Hudayr, eşi ve üç çocuğu ile yaşadığı evi yıkıldığı için babasının yanına taşınmak zorunda olduğunu söyledi.

Ebu Hudayr, İsrail güçlerinin Filistinlileri Kudüs'ten sürmeyi amaçladığını belirterek, belediyenin ev yıkımlarını da bu amaca hizmet etmek için kullandığını kaydetti.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun, "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri de İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki sayılarını azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.