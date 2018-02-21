22 Şubat 2018 Perşembe6 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:18Güneş 07:42Öğle 13:24İkindi 16:22Akşam 18:53Yatsı 20:12
    • 12°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.316 2.54
  • Altın: 161,452 -0.64
  • Dolar: 3,7869 -0.22
  • Euro: 4,6634 -0.50

Yardımcı doçentlik kaldırıldı

»
Yardımcı doçentlik kaldırıldı
35 bin 995 yardımcı doçenti yakından ilgilendiren ünvan değişikliğine ilişkin düzenleme yasalaştı.
Yardımcı doçentlik kaldırıldı Yardımcı doçentlik kaldırıldı Yardımcı doçentlik kaldırıldı

Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren yasa teklifinin, “yardımcı doçentlik” yerine “doktor öğretim üyesi” kadrosunu getiren birinci maddesi kabul edildi.

Bu değişiklik, teklifin tümünün görüşülüp yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek.

35 BİN 995 YARDIMCI DOÇENT VAR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversitelerdeki mevcut yardımcı doçent sayısını 35 bin 995 olarak açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Yılmaz, bu sayının yasanın çıkmasıyla birlikte doktor ve öğretim üyesi olacağını söyledi.

Yılmaz, teklif yasalaştığında eser inceleme araştırmasında başarılı olan adayların üniversiteler arası kurulca sözlü sınava gerek kalmaksızın doçentlik unvanının verileceğini, unvan alınmasıyla birlikte de diğer sürelerin başlayacağına işaret etti. Yılmaz, eski kriterler ışığında eser inceleme araştırmasında başarılı olup, sınavda başarısız olanların güncel doçentlik kriterlerine tabi tutulmayacağını bildirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Volkan Konak'a silahlı saldırıVolkan Konak'a silahlı saldırıŞarkıcı Volkan Konak'a, İstanbul Ataşehir'de sahne aldığı barda, 'Sen vatan hainisin' diyen bir kişi ateş açtı.
Düğüne gider gibi Afrin'e gittilerDüğüne gider gibi Afrin'e gittilerEmniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli 23 kişilik tim, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde yola çıktı.
Rum Kesimi'nden Türkiye'ye şaka gibi çağrıRum Kesimi'nden Türkiye'ye şaka gibi çağrıGüney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'ye, 'MEB'de yürüttüğümüz doğalgaz faaliyetlerini engellemeye son verin' çağrısı yaptı.
Yardımcı doçentlik kaldırıldıYardımcı doçentlik kaldırıldı35 bin 995 yardımcı doçenti yakından ilgilendiren ünvan değişikliğine ilişkin düzenleme yasalaştı.
ABD şantaj yapmıştı! Aselsan hamlesini yapıyor!ABD şantaj yapmıştı! Aselsan hamlesini yapıyor!Aselsan'ın, geçtiğimiz aylarda istediği teklifleri alamadığı halka arz danışmanlığında yerli aracı kurumlarla yürümeyi planladığı belirtiliyor
Türkiye'de kuruluyor! Dokunulmaz olacakTürkiye'de kuruluyor! Dokunulmaz olacak2011 yılında gündeme gelen ve 47 ülkedeki 880 milyon insanı doğrudan ilgilendiren Teknoloji Bankası'nda sona gelindi.
  • ABD ile yeni kriz kapıda!21 Şubat 2018 Çarşamba 18:00
  • Kozmetik fabrikası cinsel hap fabrikası çıktı21 Şubat 2018 Çarşamba 16:50
  • PKK depoyu satın alıp 40 gün tünel kazmış!21 Şubat 2018 Çarşamba 16:20
  • 16 yaşındaki Yiğit Apple’ın 'Teşekkür' listesinde21 Şubat 2018 Çarşamba 15:52
  • Hepsi birden gönüllü olunca kura çekildi!21 Şubat 2018 Çarşamba 15:51
  • 'İttifak paketi' Meclis'e sunuldu21 Şubat 2018 Çarşamba 15:50
  • Erdoğan yeni hedefi açıkladı: İnsansız tank...21 Şubat 2018 Çarşamba 15:50
  • Gelinli, kayınvalideli uyuşturucu çetesi...21 Şubat 2018 Çarşamba 14:42
  • Afrin'den sıcak görüntü! İşte ele geçirilen silah21 Şubat 2018 Çarşamba 14:40
  • Türkiye'nin konuştuğu katilin ilk ifadesi21 Şubat 2018 Çarşamba 14:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri